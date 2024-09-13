У Міжнародному гуманітарному університеті в Одесі відбувся науково-освітній захід Загальнонаціонального мовного форуму «Українська мова – мова єднання!»

12 вересня в Міжнародному гуманітарному університеті (МГУ) в Одесі пройшли урочистості, присвячені українській мові та журналістиці, в рамках XXV Загальнонаціонального мовного форуму «Українська мова – мова єднання!». Цей важливий науково-освітній захід зібрав студентів, викладачів МГУ, а також делегації з різних міст України, таких як Дніпро, Кривий Ріг, Чернівці, Івано-Франківськ, Миколаїв та інших.

Форум розпочався з доповідей, у яких обговорювалися історичні аспекти вживання української мови на теренах сучасної України, її роль у формуванні національної ідентичності та вплив видатних постатей української журналістики на сучасний стан медіа в Україні. Присутні мали змогу ознайомитися з різними поглядами на значення мови як інструмента єднання та культурної самобутності. Після наукових дискусій захід продовжився концертною програмою, організованою студентами МГУ. Виступи молодих талантів додали яскравих ноток до загальної атмосфери свята. Окрім того, в рамках форуму були нагороджені видатні журналісти регіону та викладачі МГУ, які зробили значний внесок у розвиток журналістики та популяризацію української мови. Завершився форум загальним фото на пам'ять, яке стало символом єднання та спільних зусиль учасників у збереженні і розвитку української мови та журналістики. Цей захід не тільки підтвердив важливість мови як основи культурної ідентичності, а й продемонстрував активну роль освітніх установ у підтримці та розвитку національних традицій.