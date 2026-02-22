WTKA імені Сергія Пятецького — чемпіонат, що об’єднав найсильніших

У спортивному комплексі «Крижинка» відбувся Об’єднаний чемпіонат Одеської області з кікбоксингу WTKA імені Сергія Пятецького — масштабна подія, що вкотре підтвердила: Одеса є потужним осередком бойових мистецтв України.

Протягом трьох днів на рингу та татамі зійшлися найсильніші спортсмени з різних регіонів держави. Турнір став справжнім святом сили духу, майстерності та характеру. У програмі — видовищні поєдинки в рингових і татамі-дисциплінах, участь досвідчених бійців і молодих перспективних спортсменів, ексклюзивні нагороди та подарунки від партнерів.

Змагання відбулися за підтримки Всесвітня бійцівська ліга AWFL та WORLD KARATE ORGANISATION SOSHINKAN, що гарантувало високий рівень організації та професійне, неупереджене суддівство.

Президент Одеської обласної федерації К-1, засновник та виконавчий директор AWFL Валентин Федоров підкреслив: «У непростий для країни час спорт залишається символом єдності, витримки та незламності українців. Чемпіонат покликаний не лише визначити найкращих, а й об’єднати покоління спортсменів та зміцнити спортивну славу України».







Офіційне відкриття зібрало численних почесних гостей — представників керівництва міста-героя Одеси, Сил спеціальних операцій ЗСУ, 61-ї окремої механізованої бригади, 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського, ВМС ЗСУ, керівників спортивних організацій та федерацій, меценатів спорту, чемпіонів світу та Європи, представників професійних промоушенів. До молодих спортсменів із мудрими настановами та словами підтримки звернувся голова Союзу ветеранів боксу Одеської області.

На урочистості завітав і актив Одеської регіональної організації Національна спілка журналістів України. Серед журналістів був відомий громадський діяч Сергій Кущинський.

Під час відкриття президент Одеської обласної федерації Combat самозахисту ICO Віталій Ронін вручив посвідчення кандидатів у майстри спорту та спортивні розряди атлетам федерації та ліги — за вагомі результати на чемпіонатах області та фестивалі єдиноборств AWFL. Це стало заслуженим визнанням щоденної праці, дисципліни та незламного характеру бійців.

Особливо зворушливим моментом стало виконання Державного Гімну України лауреаткою міжнародних конкурсів, «Голосом Південної хвилі» Одеської області, директоркою Центру культури Національний університет «Одеська юридична академія» Ангеліною Бевзюк. Її виступ наповнив залу атмосферою гордості та єдності.

Чемпіонат став не просто спортивною подією, а важливим кроком у формуванні покоління сильних, свідомих і відданих Україні спортсменів. Організатори висловили щиру подяку друзям, партнерам і однодумцям, які розвивають спорт, підтримують молодь і зміцнюють авторитет держави на міжнародній арені. Одеса тримає спортивний фронт. Рухаємося вперед. Працюємо. Перемагаємо. Слава Україні! 🇺🇦💪



