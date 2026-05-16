"Укрпочта" сообщила о запуске возможности оплаты банковскими картами во всех населенных пунктах Украины за счет оборудования передвижных отделений.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский 12 мая.

"Впервые в истории независимой Украины оплата банковскими картами стала доступной в 100% населенных пунктов Украины... при условии наличия связи", - отметил Смелянский.

По его словам, внедрение сервиса безналичной оплаты во всех населенных пунктах Украины стартовало 1 мая, при этом первые 11 дней сервис работал в тестовом режиме.

Смелянский также сообщил, что "Укрпочта" планирует до конца июня 2026 года предоставить возможность не только платить, а также снимать наличные и пополнять банковские карты. А до конца года предоставить мобильные устройства каждому почтальону для удобства обслуживания и приема карт "в любом городе страны".

"Не менее важным шагом будет подача заявления на банковскую лицензию "Укрпочта.Банка", - анонсировал Смелянский.





