Ненадлежащая система корпоративного управления и внутреннего контроля в АО "Укрпочта", трансформируется из локальной проблемы управления компании в системный риск для платежной инфраструктуры страны.

Такое заявление сделал Национальный банк Украины.

Оно стало реакцией на заявление гендиректора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского, которое НБУ называет попыткой "дискредитировать действия регулятора и ввести в заблуждение общественность относительно причин применения мер воздействия".

В сообщении указано, что "Укрпочта" как лицензированный поставщик платежных услуг подпадает под регулирование и надзор НБУ.

В то же время АО "Укрпочта" не только платежный провайдер, но и важный элемент инфраструктуры платежного рынка Украины как с учетом масштабов, так и по специфике своей деятельности.

"Укрпочта" предоставляет широкий спектр услуг и осуществляет социальные выплаты для миллионов украинцев, большинство из которых - уязвимые группы населения, в частности пенсионеры", - говорится в сообщении.

Именно поэтому ненадлежащая система корпоративного управления и внутреннего контроля в такой компании, как АО "Укрпочта", трансформируется из локальной проблемы управления компании в системный риск для платежной инфраструктуры страны, отметил НБУ.

16 марта 2026 года комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры НБУ единогласно принял решение о наложении на АО "Укрпочта" штрафа в размере 255 000 гривен.

Штраф применен исключительно за непредставление в НБУ запрашиваемых регулятором информации и документов в соответствии с установленными требованиями в определенные сроки.

НБУ по результатам осуществления надзора за деятельностью АО "Укрпочта" обнаружил системные нарушения в его деятельности.

В марте 2024 года общество оштрафовали на 17 387 053 грн за грубые нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

В частности, за ненадлежащую организацию первичного финансового мониторинга, отсутствие достаточных процедур управления рисками, надлежащей автоматизации процессов выявления подозрительных операций, ненадлежащую проверку клиентов.

В декабре 2025 года регулятор применил письменное предостережение за системные нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, в частности в сфере платежных услуг, системы управления рисками и представления статистической отчетности.

Также ранее было вынесено письменное предостережение из-за неэффективной организации системы управления рисками.

Читайте также: Глава "Укрпочты": Мы в дефолте - это пиз***ж

Регулятор утверждает, что система корпоративного управления, построенная в АО "Укрпочта", не соответствует его нормативным требованиям и лучшей международной практике.

"То, что "Укрпочта" долгое время не имела сформированного наблюдательного совета, ненадлежащее распределение полномочий, единоличное управление учреждением гендиректором, который, кроме операционной деятельности, осуществляет часть функций наблюдательного совета, привели к комплексным проблемам в работе компании", - отмечает НБУ.

Регулятор считает, что "системный характер нарушений в течение 2024-2026 годов, несмотря на предыдущие меры воздействия, ставит под сомнение качество корпоративного управления в компании и профессиональную компетентность ее руководителя".

НБУ отмечает, что требование о предоставлении информации является стандартной составляющей надзорных процедур и направлено "на обеспечение стабильности платежного рынка, защиты прав потребителей и соблюдения требований к системе управления рисками".

Регулятор уверяет, что не вмешивается в компетенцию акционера, а все решения принимаются коллегиальными органами управления.

Для получения банковской лицензии любой претендент должен демонстрировать безупречную деловую репутацию, эффективную систему управления и полное соблюдение регуляторных требований и подать соответствующий запрос, говорится в сообщении.

Также регулятор подчеркивает, что на фоне публичных заявлений руководителя "Укрпочты" о планах покупки банка общество ни разу не предоставило НБУ соответствующего пакета документов для рассмотрения.

28 января 2025 года Кабинет министров принял решение о передаче акций конфискованного у подсанкционного российского олигарха Гинера PINbank от Фонда госимущества в Министерство развития общин и территорий.

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский хотел получить PINbank, чтобы на его базе создать почтовый банк. Против этой идеи выступал НБУ.

