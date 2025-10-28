В Одесі стартував Тиждень болгарської культури

В Одеській міській художній галереї урочисто відкрився Тиждень болгарської культури. Святкові заходи розпочалися з виставки Івана та Злати Шишман — сучасних болгарських митців, чиї роботи поєднують народні мотиви з модерним мистецьким баченням. Експозиція стала першим акордом насиченої програми, що об’єднала мистецькі події, літературні зустрічі та великий гала-концерт.

«Тиждень болгарської культури в Одесі співпадає зі святкуванням Дня бессарабських болгар та Дня національного пробудження», — зазначив Генеральний консул Республіки Болгарія в Одесі Святослав Іванов, відкриваючи захід.

Виконуючий обов’язки Одеського міського голови Ігор Коваль привітав болгарський народ із прийдешніми святами, подякував за підтримку Одеси під час повномасштабного вторгнення та висловив сподівання на подальше зміцнення культурних і дружніх зв’язків між двома країнами.

«Одеса залишається осередком культурної дипломатії між Україною та Болгарією. Мистецькі фестивалі, наукові конференції та культурні обміни свідчать про глибину добросусідських відносин», — наголосили організатори під час відкриття виставки.

Одесько-болгарські культурні зв’язки мають давню історію. Саме тут діяли болгарські просвітницькі товариства, виходили друковані видання, формувалося інтелектуальне середовище, яке сприяло збереженню ідентичності громади. Сьогодні болгарська спільнота Одеси активно зберігає мову, традиції й бере участь у суспільному житті міста.

Тиждень болгарської культури в Одесі триватиме з 27 жовтня по 1 листопада. Організатори запрошують одеситів і гостей міста долучитися до святкувань, щоб відчути красу болгарського мистецтва, тепло й дух взаємоповаги, які об’єднують наші народи.



