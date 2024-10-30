В Одесі відзначили 101-річчя Турецької Республіки

В Одесі у Брістолі відбувся урочистий прийом, присвячений 101-річчю проголошення Турецької Республіки. Гостей зустрічав та приймав вітання Генеральний консул Турецької Республіки у м. Одеса Мухіттін Челік У числі відвідувачів були Керівники області та міста депутати, чиновники, дипломати, інші почесні особи та численні представники преси, які зібралися, щоб відзначити цю важливу дату.

Після виконання гімнів України та Туреччини відбулося відеозвернення президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, який привітав усіх присутніх із цією важливою датою. У своєму зверненні він наголосив, що 101-річчя – це не просто привід для святкування досягнень, а й час для роздумів про майбутнє. Ердоган акцентував увагу на значущості єдності та національної гордості, які мають надихати народ на нові звершення.

Турецький президент також зазначив, що ця подія символізує не лише досягнення у різних сферах, а й надію на продовження стабільного розвитку. Він висловив впевненість у тому, що міцні зв'язки, засновані на спільних цінностях та культурних традиціях, сприятимуть процвітанню як Туреччини, так і всіх її союзників. Далі виступив Генеральний консул Турецької Республіки у м. Одеса Мухіттін Челік. Він зазначив, що Туреччина та Україна мають багато спільних цінностей, таких як мова, культура та традиції. Мухіттін Челік висловив сподівання на зміцнення двосторонніх відносин та розвиток нових проектів, які сприятимуть ще більшому зближенню народів.

Генеральний консул також закликав до активної співпраці в галузі освіти, економіки та культури, наголошуючи на важливості спільних зусиль для досягнення спільних цілей. Він висловив впевненість, що такі проекти створять нові можливості для народів обох країн і стануть основою подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва. З вітальними словами виступили голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Олег Кіпер висловив сподівання, що відносини між двома країнами продовжать розвиватися, засновані на засадах взаємної поваги та співробітництва.

Геннадій Труханов привітав Генерального консула Туреччини Мухіттіна Челіка та весь турецький народ зі 101-ю річницею заснування Турецької Республіки.

«Україна і Туреччина – давні партнери, і в цю складну годину ми відчуваємо їхню підтримку. Турція передала нам автобуси, генератори, медичні аптечки та продукти – все, що допомагає вистояти. Це символ нашої дружби та спільної боротьби за свободу. Бажаю миру та процвітання турецькому народу!», - наголосив він.

Урочистий стіл був щедре накритий вишуканими турецькими стравами, такими як кебаби, долма, манти, пахлава та інші. Вишукані делікатеси турецької національної кухні були особисто представлені відомими одеськими рестораторами Алі та Галиною Гювенді.

Наша довідка: День проголошення Турецької Республіки відзначається 29 жовтня та є національним святом, що символізує єдність та гордість турецького народу. Ця подія стала результатом багаторічних зусиль щодо встановлення незалежності та національного суверенітету, а також реформ, проведених Мустафою Кемалем Ататюрком, основоположником сучасної турецької держави.