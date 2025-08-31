В Одесі проходить незвичайна виставка «Велична Україна» до Дня Незалежності. Що в ній незвичайного?

Тиждень тому в Одесі відбулося урочисте відкриття виставки картин «Велична Україна», присвяченої Дню Незалежності України. Експозиція об’єднала митців з різних країн, які своїми роботами прагнули передати красу, силу та незламність українського духу.

Натхненниками та організаторами виставки виступили Таміла Афанасьєва Голова в Одеська обласна Рада Миру та Директорка в Odesa 5T Office, відома одеська художниця та громадський діяч Галина Лєкарева-Нікітина, Олена директорка Арт-галереї «Сади Перемоги, Департамент міжнародного співробітництва, культури та маркетингу ОМР, Одеська міська художня галерея, ГО «Міжнародна Культурна Дипломатія» та БФ Володимира Продивуса.

Важливим моментом стало відвідування виставки переможцями ХХVI Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» імені Івана Дзюби. Це відбулося у заключний день форуму, що надало мистецькій події особливого символізму: саме митці яки вибороли перемогу у змаганнях рідного слова, мали нагоду доторкнутися до глибоких художніх образів, присвячених Україні.

Великий інтерес серед учасників форуму та гостей виставки викликала картина художника Ігоря Назаренка «Дивосвіт Золотослова», на якій зображено портрет багаторічного незмінного керівника конкурсу, відомого журналіста та громадського діяча Юрія Работіна.

«Полотно стало знаковим символом єдності, вдячності й пошани до людини, яка понад чверть століття об’єднує Україну навколо рідної мови», - розповіла лауреатка Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» імені Івана Дзюби Надія Косяк.

На виставці представлені також картини командира грузинського легіону Мамуки Мамулашвілі, що вкотре підкреслює тісний зв’язок та підтримку, яку українці відчувають від братнього грузинського народу. Організатори висловили щиру вдячність Нані Хвітїа та громадській організації «Ліга справедливості і закону» за вагомий внесок і підтримку цього культурного проєкту.

«Особливе місце у нашому вечорі посідає людина, чиє ім'я відоме не лише в Грузії та в Україні, а й далеко за їхніми межами, — Мамука Мамулашвілі. Це воїн, командир грузинського легіону, людина, яка обстоює свободу та справедливість на українській землі. Але, крім сили та мужності, він несе у собі ще один великий дар – дар художника», - розповіла присутнім Нані Хвітїа.

Серед представлених на виставці робіт є картини написані зрілими майстрами і зовсім молодими художниками, але вже сміливо заявляючи про себе своїм професійним мистетством.

Виставка «Велична Україна» стала справжнім святом мистецтва, пам’яті та духовної сили. Вона довела, що культура здатна бути не лише джерелом натхнення, а й мостом дружби та взаєморозуміння між народами.