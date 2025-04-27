Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец представил специальный доклад о состоянии соблюдения прав граждан на чистую и доступную воду в условиях военного положения. Как передает пресс-служба, Лубинец подчеркнул, что подрыв Россией плотины Каховской ГЭС лишил доступа к питьевой воде более 1 млн украинцев.

“Это не просто экологическая катастрофа — это масштабный гуманитарный кризис, который непосредственно затрагивает базовые права: на воду, на достоинство, на жизнь”, — отмечается в сообщении.

Кроме этого, данные исследования показали критическое состояние системы водоснабжения.

“76% граждан сообщили о перебоях с водой во время военного положения, только 53% имеют доступ к воде во время отключений света, а 69% не пьют воду из-под крана без дополнительной очистки. В ряде громад тарифы на воду втрое превышают средние показатели в крупных городах, при этом качество услуг часто остается неудовлетворительным”, — отметил омбудсмен.

Он подчеркнул, что системные решения нужны уже сегодня. Для этого Офис омбудсмена продолжит работу над этим вместе с международными партнерами и профильными министерствами.

Представленный спецдоклад рассказывает о влиянии вооруженной агрессии РФ на реализацию права на питьевую воду, влияние субъектов хозяйствования на водные ресурсы, эффективность государственной политики, а также имплементацию международных стандартов в национальное законодательство.

Документ состоит из четырех разделов и основывается на реальных данных — 511 обращениях граждан к Уполномоченному ВР Украины по правам человека, девяти мониторинговых визитах, результатах лабораторных исследований качества воды и всеукраинском онлайн-опросе, в котором приняли участие 13 673 респондента из всех регионов Украины.





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