 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 10:00

Лубинець: "обмежено придатних" більше не буде

Категорія: Новини / Політика

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что понятия "ограниченно пригодных" к службе в армии не должно быть.

"Гражданин Украины должен либо быть пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден. Если гражданин в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть проблемы с позвоночником, он может находиться в штабе или в составе ракетных войск", – рассказал омбудсмен.

 Он утверждает, что уже предложил СНБО избавиться от понятия ограниченной пригодности.

Напомним, что на фоне постоянных скандалов с мобилизацией в Украине стартовали проверки военкоматов и, в частности, Офис омбудсмена проводит проверки военно-врачебных комиссий. Лубинец говорит, что "проверки ВВК движутся к завершению". "По состоянию на сейчас проверили уже 75% ВВК, до конца месяца стоит задача проверить 100% ВВК в Украине. Что касается решения "ограниченно пригодный". Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, у которых нет проблем со здоровьем, как непригодным, а граждане Украины, имеющие открытые проблемы со здоровьем, есть диагнозы, причем многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно пригодный". Это требует урегулирования", – объяснил омбудсмен свои слова по поводу того, что такого понятия, как "ограниченно пригодный" не должно быть.




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 