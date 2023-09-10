Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что понятия "ограниченно пригодных" к службе в армии не должно быть.
Он утверждает, что уже предложил СНБО избавиться от понятия ограниченной пригодности.
Напомним, что на фоне постоянных скандалов с мобилизацией в Украине стартовали проверки военкоматов и, в частности, Офис омбудсмена проводит проверки военно-врачебных комиссий. Лубинец говорит, что "проверки ВВК движутся к завершению". "По состоянию на сейчас проверили уже 75% ВВК, до конца месяца стоит задача проверить 100% ВВК в Украине. Что касается решения "ограниченно пригодный". Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, у которых нет проблем со здоровьем, как непригодным, а граждане Украины, имеющие открытые проблемы со здоровьем, есть диагнозы, причем многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно пригодный". Это требует урегулирования", – объяснил омбудсмен свои слова по поводу того, что такого понятия, как "ограниченно пригодный" не должно быть.