Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что понятия "ограниченно пригодных" к службе в армии не должно быть.

"Гражданин Украины должен либо быть пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден. Если гражданин в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть проблемы с позвоночником, он может находиться в штабе или в составе ракетных войск", – рассказал омбудсмен.

Он утверждает, что уже предложил СНБО избавиться от понятия ограниченной пригодности.

Напомним, что на фоне постоянных скандалов с мобилизацией в Украине стартовали проверки военкоматов и, в частности, Офис омбудсмена проводит проверки военно-врачебных комиссий. Лубинец говорит, что "проверки ВВК движутся к завершению". "По состоянию на сейчас проверили уже 75% ВВК, до конца месяца стоит задача проверить 100% ВВК в Украине. Что касается решения "ограниченно пригодный". Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, у которых нет проблем со здоровьем, как непригодным, а граждане Украины, имеющие открытые проблемы со здоровьем, есть диагнозы, причем многолетние диагнозы, им выдали эти справки "ограниченно пригодный". Это требует урегулирования", – объяснил омбудсмен свои слова по поводу того, что такого понятия, как "ограниченно пригодный" не должно быть.