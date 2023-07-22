В Украине продолжается военное положение и мобилизация. Некоторые мужчины признаны непригодными к службе с исключением из военного учета. Нужно ли снятым с учета проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) во время мобилизации.

Об этом рассказала юрист Галина Токмач, передает "24 канал".

По словам юриста, если мужчина был исключен из военного учета военнообязанных, его не могут направить на ВВК. Так, повестка может быть вручена только определенной категории граждан, а именно призывникам, военнообязанным и резервистам.

Поэтому предусмотрено, что после окончания медицинского обследования во время мобилизации ВВК выносит одно из следующих постановлений:

пригоден к военной службе;

временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра)";

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Исключению из военного учета в соответствующих военкоматах подлежат граждане Украины, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета.