Министерство обороны одобрило новый список болезней, который определяет пригодность к военной службе и регулирует условия службы для ограниченно годных военнослужащих.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, внесенные приказом Минобороны от 18 августа 2023 года № 490, вступили в силу 25 августа этого года. В тот же день вступили в силу и другие изменения, внесенные приказом № 456, предусматривающие упрощение требований для призывников, выбирающих службу в Добровольческом Специальном Военном и Морской пехоте в особый период.

Была обновлена процедура оценки пригодности военнослужащих. Также разработан более подробный порядок определения места службы для ограниченно дееспособных лиц. Положение также конкретизирует процедуру принятия постановления Военно-врачебной комиссией (ВЛК) относительно причинной связи заболевания, травмы или ранения со службой в Вооруженных Силах Украины и защиты Родины. В этом контексте был уточнен перечень документов, которые необходимо представлять для рассмотрения ВЛК, а также были внесены другие важные изменения.

Ранее, согласно Положению, в военное время при применении статей Перечня болезни, которые предусматривали варианты "пригодный к военной службе" или "ограниченно годный к службе", ВЛК должна была выносить постановление "пригодный к военной службе", по некоторым статьям. Теперь эти слова и цифры "за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в" были исключены из Положения, что означает, что все лица будут признаны годными к военной службе по "спорным" статьям.

Список болезней, с которыми военнообязанные можно считать пригодными к службе:

2-в – клинически излеченный туберкулез;

4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в – бессимптомный ВИЧ;

12-в – анемии, другие заболевания крови и кроветворных органов, медленно прогрессирующие и не прогрессирующие с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями;

13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных;

21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Сейчас для лиц, признанных ограниченно пригодными к военной службе, ВЛК должна одновременно выдавать постановление о пригодности военнослужащего к конкретной военной специальности (ВОС).

Если военнослужащий признан непригодным к службе по определенной военной специальности, командир части имеет право внести его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Следует отметить, что порядок прохождения службы военнослужащими, которые были признаны ВЛК ограниченно пригодными, регламентируется Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденным Указом Президента от 10 декабря 2008 года № 1153, а также Распоряжением об организации выполнения этого Положения (приказ Министерства обороны Украины от 10 апреля 2009 г. № 170).

Во время медицинского осмотра военнослужащих Десантно-штурмовых войск (ДШУ) и морской пехоты для определения их пригодности к службе в этих подразделениях будет производиться только один раз в два года согласно графе Расписания болезни и графе 4 ОДО "А" (для срочников) или графе 10 ОДО "Б" (для контрактников и мобилизованных).

Основным существенным изменением является создание отдельной графы, устанавливающей более жесткие медицинские требования. Это означает, что некоторые военнослужащие, ранее признанные непригодными для службы в ДШУ, теперь могут быть признаны пригодными для этой службы.

В случае несогласия с заключением решения военно-врачебной комиссии можно обжаловать в комиссии высшего уровня или суде. Обжалование происходит путем подачи иска или жалобы (в ВЛК высшего уровня) с добавлением справки ВЛК и других медицинских документов, если таковые имеются. Обжалование постановления военно-врачебной комиссии не останавливает его действие!

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