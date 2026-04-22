Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал задержание военных ТЦК в Одессе, которые требовали деньги с людей, "сигналом о том, что нарушения прав человека больше не могут оставаться без последствий".

Прямая речь: "Проблемы, о которых я неоднократно публично заявлял, – системная безнаказанность и коррупционная составляющая в деятельности отдельных представителей ТЦК и СП – наконец начинают получать жесткую правовую оценку.

Ситуация в Одессе стала показательной. То, что долгое время пытались замалчивать или игнорировать, выходит наружу. Сотрудники СБУ зафиксировали позорные практики, и на них уже есть реакция.

Это важный сигнал. Сигнал о том, что нарушения прав человека больше не могут оставаться без последствий!"

Детали: Омбудсмен добавил, что статистика обращений в Одесской области и ранее была тревожной: с 1 января 2025 года по 20 апреля 2025 года было получено 193 сообщения о возможных нарушениях прав и свобод человека со стороны ТЦК и СП, всего за весь 2025 год – 642 обращения о нарушении прав граждан во время мобилизации и неправомерных действиях сотрудников ТЦК и СП в Одесской области).

В аналогичный период 2026 года было получено уже 264 обращения – это уже больше почти на 40%, подчеркнул Лубинец.

Прямая речь: "В то же время подобные критические нарушения имеют место не только в Одесской области. Наиболее напряженная ситуация, кроме этого региона, наблюдается также во Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской областях.

Именно поэтому важно, чтобы реагирование, которое мы сейчас видим в Одессе, стало не исключением, а началом системных изменений по всей стране".

Детали: Он также подчеркнул, что сотрудники ТЦК и СП должны ходить без балаклав, с открытым лицом.

Они не имеют права действовать анонимно или скрытно.

Предыстория:

Во вторник 21 апреля в Одессе Служба безопасности Украины задержала военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которых уличили во взяточничестве. В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили задержание.

Как добавили в СБУ, преступная группировка занималась вымогательством денег у людей, а в случае отказа применяли насилие и угрожали отправить в штурмовики.

Как сообщила "Думская", задержание сотрудников ТЦК на Балковской улице сопровождалось погоней и стрельбой.

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский отстранил от исполнения служебных обязанностей руководителя областного ТЦК Одессы и Пересыпского районного ТЦК.





