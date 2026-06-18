31-го мая, в день великого двунадесятого праздника Пятидесятницы — Святой Троицы, когда Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов и празднует свое благодатное рождение, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком соборе города Одессы. В этот день древний храм стал местом особой духовной радости и молитвенного единения духовенства и верующих, собравшихся, чтобы прославить Животворящую Троицу и вознести свои молитвы к Престолу Божию. Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Южненский Диодор, архиепископ Арцизский Виктор, епископ Овидиопольский Анастасий, ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко, настоятель Свято-Троицкого собора протоиерей Максим Омельченко, духовенство Одесской епархии Украинской Православной Церкви.

1-го июня, когда Церковь празднует День Святого Духа сразу после Дня Святой Троицы, - духовенство и приход Троицкого храма Одесской епархии в Кривой Балке торжественно встречали архипастыря Одесской земли митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Высокопреосвященнейший Владыка в этот праздничный день посетил паству и возглавил Божественную литургию.

В День Святого Духа в Свято-Духовском храме села Бурлачья Балка Овидиопольского благочиния была совершена праздничная Божественная литургия. Богослужение возглавил викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор в сослужении благочинного Овидиопольского округа протоиерея Иоанна Скалозуба и духовенства благочиния.

1-го июня викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком храме села Лощиновка. В этот день верующие собрались на совместную молитву, чтобы прославить Святого Духа, Который животворит и освящает Церковь, наполняя сердца людей благодатью, миром и духовной радостью.

3-го июня, в день престольного праздника Свято-Константино-Еленинского Измаильского мужского монастыря, архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию в обители в сослужении братии и гостей в священном сане. За свои великие труды на благо Церкви император Константин и его мать царица Елена именуются равноапостольными. Константин издал в 313-м году Миланский эдикт о веротерпимости и распространил его действие в Римской империи. После трех столетий гонений христиане получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа. Император возвращал из ссылки исповедников, строил храмы, заботился о духовенстве. Его мать царица Елена, посетив Палестину, обрела там Крест, на котором был распят Иисус Христос, и приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери, от всяких следов римского язычества и распорядилась построить там христианские церкви.

В Своей Первосвященнической молитве, которую Господь вознес Своему Небесному Отцу на Тайной вечери, перед Своими страданиями, Спаситель молился и об учениках, и о всех, кто уверует в Него по их слову (то есть и о каждом из нас): «Да будут они едино с Нами, как и Мы с Тобою» (см. Ин. 17;21).

Господь молился, чтобы мы были едины с Богом в Духе Святом, потому что вот это единение, которое мы называем Церковью, — не абстрактное, не какое-то отвлеченное понятие, а реальность нашей жизни. Мы все являемся частью единства: единства Бога и верующих в Господа нашего. И это единство осуществляется Духом Святым.

Духом Святым святые общались друг с другом на расстоянии, Духом Святым они слышали глас Божий о том, что им положено делать. Духом Святым и мы с вами, если очистим свое сердце, станем частичкой единого Тела Христова. И, как говорит Священного Писание: «Не обманывайте себя: ничто нечистое не войдет в Царство Божие» (см. 1Кор. 6,9-10).

Потому наша задача — очистить своё сердце и жить жизнью Церкви, то есть принимать участие в церковных Таинствах, через которые нам подаётся благодать Святого Духа. И тогда мы станем едиными друг с другом в Боге. Аминь.