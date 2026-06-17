В’ячеслав Васильєв: «Нажива на війні – це бізнес на крові» «Відновлення після тотальної війни», Ukrainian Cosmopolis

На форумі «Відновлення після тотальної війни», організованому Ukrainian Cosmopolis в Одесі, полковник Збройних сил України, ветеран російсько-української війни та голова Міжнародного альянсу захисників України В’ячеслав Васильєв виступив із гострою та емоційною промовою, присвяченою проблемам корупції, підтримки ветеранів і необхідності відповідального використання міжнародної допомоги.

Однією з центральних тем його виступу стала боротьба з корупцією у військовій та благодійній сферах. За словами офіцера, частина людей і організацій перетворили допомогу Україні на спосіб особистого збагачення, наживаючись на біді та жертовності захисників держави.

«У нас розвелося багато псевдоволонтерів, псевдофондів, які цю благородну справу перетворили на бізнес. Бізнес на крові. Вони живуть за рахунок тих благодійників і меценатів, які допомагають Україні та українцям», – наголосив В’ячеслав Васильєв.

Полковник закликав міжнародних партнерів вимагати максимальної прозорості та підзвітності під час надання допомоги Україні. На його переконання, передані техніка, дрони, засоби зв’язку та інше обладнання повинні офіційно обліковуватися і безпосередньо потрапляти до підрозділів, які тримають оборону на передовій.

Окрему увагу він приділив питанням ветеранської політики. В’ячеслав Васильєв навів приклади бюрократичної байдужості та неповаги до ветеранів, які стикаються з проблемами під час лікування та проходження реабілітації. На його думку, держава повинна не лише декларувати підтримку захисників, а й створювати сучасну систему реабілітації, розвивати шпиталі, ветеранські хаби та спортивну інфраструктуру, зокрема басейни й центри відновлення у громадах.

Водночас він наголосив, що повоєнне відновлення неможливе без розвитку медицини, освіти та науки, а також без ефективного використання вже наявних ресурсів.

Значну частину виступу полковник присвятив необхідності патріотичного виховання молоді. На його переконання, основи національного спротиву та любові до Батьківщини мають формуватися ще зі шкільних років.

Підсумовуючи виступ, В’ячеслав Васильєв закликав українське суспільство та міжнародну спільноту до спільної боротьби з корупцією та посилення підтримки українських захисників.

«Допомагайте Україні, допомагайте силам оборони України, допомагайте тим захисникам, але не допомагайте корупціонерам, шахраям, псевдофондам і псевдоволонтерам, які наживаються на крові наших захисників. Вимагайте від них суворого звіту», – підкреслив він.

Виступ В’ячеслава Васильєва став одним із найемоційніших на форумі. Він нагадав, що перемога у війні та майбутнє відновлення країни залежать не лише від військової сили чи міжнародної підтримки, а й від здатності суспільства зберегти чесність, відповідальність і повагу до тих, хто сьогодні ціною власного життя боронить незалежність України.