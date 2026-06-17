Украинские военнослужащие, которые не захотят подписывать новые контракты, предлагаемые Министерством обороны – базовый, боевой или пехотно-штурмовой, будут служить до общей демобилизации.
Источник: заместитель министра обороны Мстислав Баник на брифинге для СМИ
Прямая речь: "Военные (которые не заключат сейчас контракты – УП) будут служить до демобилизации. По деньгам они будут получать все то же самое (как и те, кто эти контракты подписал – УП).
Если мы говорим о контрактнике-пехотинце и мобилизованном-пехотинце, которые сидят рядом в одном окопе, по деньгам у них будет все то же самое, но контрактник через 10 месяцев уедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации".
Детали: По словам заместителя министра, заключить новый контракт можно уже с 15 июня.
Напомним:
14 июня Минобороны опубликовало ответы на вопросы о трансформации Сил обороны, в частности, отметило, что по поручению президента до конца года должно начаться постепенное увольнение военнослужащих, которые непрерывно служат с 2014-го или 2022 года. В первую очередь это коснется тех, кто имеет наибольший стаж и дольше всех находился в зоне боевых действий.