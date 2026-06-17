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Сьогодні, 12:00

Військові, які не підпишуть нових контрактів, слугуватимуть до демобілізації

Категория: Новини / Online конференция

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Украинские военнослужащие, которые не захотят подписывать новые контракты, предлагаемые Министерством обороны – базовый, боевой или пехотно-штурмовой, будут служить до общей демобилизации.

Источник: заместитель министра обороны Мстислав Баник на брифинге для СМИ

Прямая речь: "Военные (которые не заключат сейчас контракты – УП) будут служить до демобилизации. По деньгам они будут получать все то же самое (как и те, кто эти контракты подписал – УП).

Если мы говорим о контрактнике-пехотинце и мобилизованном-пехотинце, которые сидят рядом в одном окопе, по деньгам у них будет все то же самое, но контрактник через 10 месяцев уедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации".

Детали: По словам заместителя министра, заключить новый контракт можно уже с 15 июня.

Напомним:

14 июня Минобороны опубликовало ответы на вопросы о трансформации Сил обороны, в частности, отметило, что по поручению президента до конца года должно начаться постепенное увольнение военнослужащих, которые непрерывно служат с 2014-го или 2022 года. В первую очередь это коснется тех, кто имеет наибольший стаж и дольше всех находился в зоне боевых действий.


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