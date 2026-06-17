Прямая речь: "Военные (которые не заключат сейчас контракты – УП) будут служить до демобилизации. По деньгам они будут получать все то же самое (как и те, кто эти контракты подписал – УП).

Если мы говорим о контрактнике-пехотинце и мобилизованном-пехотинце, которые сидят рядом в одном окопе, по деньгам у них будет все то же самое, но контрактник через 10 месяцев уедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации".