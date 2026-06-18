З 27 червня в Одесі змінюється вартість проїзду на автобусних маршрутах. Відеокоментар

Інформація щодо підвищення тарифів на проїзд на автобусних маршрутах загального користування в Одесі

Останнє підвищення вартості проїзду в міських автобусах Одеси відбулося у грудні 2024 року — тариф було встановлено на рівні 20 грн із розрахунку вартості пального 55 грн/л. Уже тоді прогнозувалося подальше коригування тарифу через інфляцію та зростання витрат перевізників.

Наразі через суттєве збільшення вартості пального (до 75–80 грн/л), мастильних матеріалів, запасних частин, комунальних та інших витрат економічно обґрунтований тариф на перевезення становить у середньому 33,30 грн. У березні–квітні 2026 року перевізниками були проведені нові розрахунки тарифів окремо по кожному маршруту.

Відповідно до чинного законодавства органи місцевого самоврядування не здійснюють регулювання тарифів на автобусних маршрутах загального користування. Тарифи розраховуються згідно з Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту.

Подальше стримування тарифів без компенсації перевізникам різниці між чинним та економічно обґрунтованим тарифом може призвести до скорочення кількості автобусів на маршрутах, відмови від обслуговування окремих напрямків, погіршення якості послуг і ризиків для безпеки перевезень.

Водночас, враховуючи соціальну складову питання, Департамент транспорту спільно з перевізниками досяг домовленості встановити нову вартість проїзду на рівні 25 грн, хоча перевізники наполягали на тарифі 30 грн.

Підвищення тарифу на перевезення на автобусних маршрутах загального користування передбачається з 27 червня 2026 року.

Також варто зазначити, що в низці великих міст України у 2026 році вже переглянуто тарифи, і вартість проїзду становить 25–30 грн залежно від маршруту. При цьому Одеса залишається одним з міст із найнижчою вартістю проїзду в розрахунку на один кілометр маршруту.