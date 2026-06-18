США та Іран підписали угоду. Трамп заявив про перехід до українського питання

США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який має стати основою для припинення конфлікту між країнами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане з перебігом переговорів.

Деталі

За інформацією агентства, документ підписали президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

За словами джерела Reuters, домовленість передбачає негайне відкриття Ормузької протоки та припинення морської блокади Ірану з боку США. Деталі угоди можуть оприлюднити протягом найближчих днів, а технічні переговори розпочнуться вже цього тижня.

Журналіст Axios Барак Равід повідомив, що сторони підписали меморандум в електронному форматі. Офіційна церемонія підписання, за попередніми планами, має відбутися 19 червня.

Пізніше Дональд Трамп підтвердив підписання документа під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном перед самітом G7.

Також Трамп заявив, що після врегулювання ситуації з Іраном Вашингтон планує зосередитися на війні Росії проти України.

За його словами, напередодні він провів «дуже хороші переговори» як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським лідером Володимиром Путіним.

«Можливо, ми зможемо щось зробити щодо України. Думаю, і Путін, і Зеленський відкриті до цього. Тепер, коли з Іраном покінчено, ми зосередимося на цьому», – сказав Трамп.

Контекст

Раніше президент США заявив про відкриття Ормузької протоки для нафтових танкерів.

Війна спалахнула 28 лютого після спільних ударів США та Ізраїлю по території Ірану. У відповідь Тегеран завдав ударів по американських військових об’єктах у Перській затоці, а підтримуване Іраном угруповання «Хезболла» відновило атаки на Ізраїль. Конфлікт призвів до загибелі тисяч людей, переважно в Ірані та Лівані, а також спричинив різке подорожчання енергоносіїв на світових ринках.

Ще 11 червня Трамп заявив, що Вашингтон готовий завдати по Ірану «дуже потужного удару» вже найближчої ночі, а також не виключив можливості встановлення контролю над островом Харк – ключовим центром іранського нафтового експорту. Однак згодом він повідомив про відмову від ударів через прогрес у переговорах.





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