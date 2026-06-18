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Сьогодні, 10:00

США та Іран підписали угоду. Трамп заявив про перехід до українського питання

Категория: Новини / Політика

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США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який має стати основою для припинення конфлікту між країнами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане з перебігом переговорів.

 

Деталі

  • За інформацією агентства, документ підписали президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф.
  • За словами джерела Reuters, домовленість передбачає негайне відкриття Ормузької протоки та припинення морської блокади Ірану з боку США. Деталі угоди можуть оприлюднити протягом найближчих днів, а технічні переговори розпочнуться вже цього тижня.
  • Журналіст Axios Барак Равід повідомив, що сторони підписали меморандум в електронному форматі. Офіційна церемонія підписання, за попередніми планами, має відбутися 19 червня.
  • Пізніше Дональд Трамп підтвердив підписання документа під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном перед самітом G7.
  • Також Трамп заявив, що після врегулювання ситуації з Іраном Вашингтон планує зосередитися на війні Росії проти України.
  • За його словами, напередодні він провів «дуже хороші переговори» як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським лідером Володимиром Путіним.
  • «Можливо, ми зможемо щось зробити щодо України. Думаю, і Путін, і Зеленський відкриті до цього. Тепер, коли з Іраном покінчено, ми зосередимося на цьому», – сказав Трамп.

Контекст 

Раніше президент США заявив про відкриття Ормузької протоки для нафтових танкерів.

Війна спалахнула 28 лютого після спільних ударів США та Ізраїлю по території Ірану. У відповідь Тегеран завдав ударів по американських військових об’єктах у Перській затоці, а підтримуване Іраном угруповання «Хезболла» відновило атаки на Ізраїль. Конфлікт призвів до загибелі тисяч людей, переважно в Ірані та Лівані, а також спричинив різке подорожчання енергоносіїв на світових ринках.

Ще 11 червня Трамп заявив, що Вашингтон готовий завдати по Ірану «дуже потужного удару» вже найближчої ночі, а також не виключив можливості встановлення контролю над островом Харк – ключовим центром іранського нафтового експорту. Однак згодом він повідомив про відмову від ударів через прогрес у переговорах.


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