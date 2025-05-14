Рада розглядає закон щодо студентів бюджету: робота за спеціальністю може стати для них обов'язковою

Верховна Рада готується розглянути у другому читанні законопроєкт №10399, який передбачає зміни в системі держзамовлення у вищій освіті. Якщо ініціативу ухвалять, студенти-бюджетники зможуть отримати гарантоване перше робоче місце від держави та будуть змушені відпрацювати певний час за здобутим фахом.

Про це у коментарі для "УП. Життя" повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він розповів, що нововведення стосуватиметься лише тих випускників, які навчалися на бюджеті.

"Наша концепція полягає в тому, щоб державне замовлення нарешті відповідало своїй назві. Сьогодні, "замовляючи" підготовку медика, ми очікуємо, що після навчання він працюватиме в закладах охорони здоров'я. Натомість склалася така ситуація, коли випускники, які навчалися за державний кошт, часто не йдуть працювати за фахом. Звісно, примушувати їх ніхто не буде, вони мають на це право. Тому ми пропонуємо вчинити трохи по-іншому", – пояснює голова комітету.

Таким чином пропонується новий підхід: студенти вступають на державне замовлення та навчаються перші два роки. Після цього, коли вони вже краще розуміють, що не помилилися з вибором професії, їм надають можливість зробити вибір.

"Якщо студент бажає продовжити навчання на бюджеті за обраною спеціальністю та усвідомлює, що держава розраховує на нього як на майбутнього фахівця, то підписує відповідний договір – він гарантуватиме їм перше робоче місце після закінчення університету. Тому здобувач освіти може визначитися: якщо він не хоче працювати за обраним фахом – немає проблем. Тоді держава підготує іншого спеціаліста. Але якщо він обирає державне замовлення, то погоджується з тим, що держава розраховує на нього як на майбутнього працівника", – каже Сергій Бабак.

Деталі, зокрема термін працевлаштування, ще обговорюватимуть. Утім, Бабак зазначив, що впровадження системи точно не відбудеться з вересня 2025 року, і будь-які зміни стосуватимуться лише нових вступників.

"До прикладу, державі потрібні 12 тисяч вчителів – ми їх "замовляємо". Адже хтось іде з професії, хтось – на пенсію. Тому нам необхідна така кількість, щоб уникнути вакансій. А коли в професію доходять лише 3-4 тисячі педагогів, то для нас це велика біда. Саме через те, що є проблеми з державним замовленням, ми й ініціювали цей законопроєкт", – зауважив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.





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