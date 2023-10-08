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Померла народна артистка України Ніна Матвієнко

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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В возрасте 75 лет умерла народная артистка Украины, украинская певица и актриса Нина Матвиенко.

Источник: дочь певицы, Антонина Матвиенко.

Подробности: В Instagram Тони Матвиенко появился пост с фотографией родной мамы и краткой подписью. Никаких подробностей о том, как и когда именно это произошло, Матвиенко не предоставила. Пост она опубликовала утром 8 октября.

Нина Митрофановна Матвиенко – советская и украинская певица, народная артистка Украинской ССР, Лауреат Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко, Герой Украины. Первой работой у Матвиенко был завод, где она была крановщицей. В 21 год будущая звезда стала солисткой Украинского народного хора им. Веревки. Кроме пения Матвиенко также занималась спортом. Она была баскетболисткой и волейболисткой и даже достигла высот в метании гранаты.




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