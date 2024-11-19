Два подводных оптоволоконных кабеля, проходящих через Балтийское море, были повреждены, что вызвало подозрения в диверсии. О повреждении кабелей, один из которых связывает Финляндию и Германию, сообщили в понедельник пострадавшие страны и компании.

Эпизод напомнил о других инцидентах в Балтийском море, которые власти рассматривали как потенциально злонамеренные, включая повреждение газопровода и подводных кабелей в прошлом году, а также подрывы газопроводов в Северном море в 2022 году.

1200-километровый кабель, соединяющий Хельсинки с германским портом Росток, перестал работать примерно в 05:00 по московскому времени в понедельник, сообщила финская государственная компания Cinia, работающая в сфере кибербезопасности и телекоммуникаций.

Примерно через три часа вышел из строя 218-километровый интернет-кабель, соединяющий Литву со шведским островом Готланд, сообщила литовская компания Telia Lietuva, входящая в шведскую группу Telia Company.

Финляндия и Германия выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они «глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля» и расследуют «инцидент, который сразу же вызывал подозрения в намеренном повреждении».

В заявлении отмечается, что безопасности Европы угрожает война России против Украины и «гибридная война злонамеренных субъектов». О каких субъектах идет речь, в документе не уточняется.

«Очень важно выяснить, почему в Балтийском море не работают два кабеля», – заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Бохлин в интервью шведской общественной вещательной компании SVT.

Повреждение кабеля Финляндия-Германия произошло вблизи южной оконечности шведского острова Эланд. На его ремонт может уйти до 15 дней, сообщил на пресс-конференции глава Cinia Ари-Юсси Кнаапила.

В прошлом году в Балтийском море были повреждены подводный газопровод и несколько телекоммуникационных кабелей в результате инцидента, вызвавшего тревогу в регионе.

Следователи в Финляндии и Эстонии предположили, что китайский контейнеровоз зацепился якорем за газопровод и повредил его. При этом они не стали заявлять, что повреждение было преднамеренным.

В 2022 году в Балтийском море были подорваны газопроводы «Северный поток», соединяющие Россию и Германию. Германские власти продолжают расследование этих инцидентов.

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