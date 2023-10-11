Как сообщили власти в Хельсинки, подводный газопровод между Финляндией и Эстонией получил повреждения и подача газа по нему временно приостановлена. Повреждения получил также и телекоммуникационный кабель, проложенный по дну моря между двумя странами, передает Би-Би-Си.
В связи с этим генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией и в случае необходимости готов прийти на помощь своим союзникам.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил во вторник, что Британия готова поддержать Финляндию и Эстонию в расследовании аварий с газопроводом и подводным кабелем.
Газопровод Balticconnector протяженностью 77 километров, пролегающий по дну Финского залива и соединяющий финский город Инкоо с эстонским Палдиски, был перекрыт рано утром в воскресенье в связи с резким падением давления в системе.
Как заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, «скорее всего повреждения газопровода и кабеля связи стали результатом внешнего воздействия», а премьер-министр страны Петтери Орпо подчеркнул, что хотя авария вызывает тревогу, энергетические запасы Финляндии от этого не пострадают, а повреждение коммуникационного кабеля никак не скажется на связи в стране.
При этом финский оператор газопровода, компания Gasgrid, отмечает, что на ремонт может понадобиться несколько месяцев.
Газопровод Balticconnector используется для перекачки газа между Эстонией и Финляндией в зависимости от того, какая страна в нем больше нуждается.
Обе страны утверждают, что авария на газопроводе никак не отразилась на их энергетической безопасности, однако ни одна из них пока не может с уверенностью утверждать, что стало причиной утечки.
Власти как Финляндии, так и Эстонии заявили, что поврежденный участок кабеля лежит в эстонской экономической зоне, а газопровода — в финской. Оба были повреждены в ночь на воскресенье.
Подробнее об этом рассказал на пресс-конференции министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
«Мы с большой вероятностью установили место, но нужно еще подтверждение, потому что это место очень глубоко на дне моря», — сказал министр обороны.
По его словам, поврежденный участок кабеля лежит на глубине 70 метров, поврежденный участок газопровода — на глубине 60 метров и в финской экономической зоне.
«Картина трубы, которую мы видели, подтверждает, что эти повреждения нанесены не водолазом или маленьким подводным роботом, эти повреждения более серьезны», — сказал Певкур, напомнив одновременно, что, по данным сейсмологов, взрыва в этом районе не было.
Позже Норвежский сейсмологический институт NORSAR сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье, в 01:20 по местному времени (22:20 7 октября по Гринвичу) в Балтийском море между Финляндией и Эстонией был зарегистрирован «возможный взрыв». Его место и мощность пока оцениваются в высокой степенью неопределенности, анализ данных продолжается.
А осведомленные источники в Финляндии сообщили на условиях анонимности корреспонденту Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнку Гарднеру, что власти страны склонны подозревать в диверсии Россию, которая таким образом решила отомстить за решение Финляндии вступить в НАТО.
«Честно говоря, мы ожидали, что нечто подобное случится раньше», — приводит Гарднер слова одного из своих источников. При этом в официальных заявлениях Финляндия пока старательно избегает прямых указаний на Москву.
«Северные потоки»
Авария произошла чуть больше чем через год после взрывов на газопроводах «Северный поток», по которым Россия транспортировала газ в Германию. Тогда многие поспешили обвинить в диверсии Россию, которая в свою очередь заявила, что к взрывам причастен сам Запад.
Однако позже всплыла информация о том, что к взрыву могли быть причастны диверсанты, действовавшие с ведома Украины. Окончательная точка в этом вопросе пока так и не поставлена.
По этому поводу 14 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил у себя в телеграме с угрозами «уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана».
Последствия аварии в Финском заливе уже привели к тому, что цена на газ в Великобритании подскочила на 12,7%.