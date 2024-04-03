На маршруты прокладки Интернет-кабеля влияет сокращение количества арктического льда.

"Таяние льдов в Арктике может открыть новые маршруты для интернет-кабелей, которые пролегают на дне океана и по которым передается большая часть международного трафика данных. И больше маршрутов имеет значение, когда подводная инфраструктура находится под угрозой нападения", - пишет Politico.

Отмечается, что газовые и телекоммуникационные кабели Балтийского моря были повреждены в 2023 году, вероятно, китайским судном. Другой инцидент имел место в прошлом месяце - в Красном море перерезали три кабеля, которые обеспечивали глобальный интернет и коммуникации для передачи данных из Азии в Европу, к чему, судя по всему, причастны хуситы, которые озвучивали соответствующие угрозы. При этом более 90 процентов всех перевозок Европа-Азия проходит по маршруту Красного моря.

Авторы статьи обращают внимание, что проблема критически важных данных, которые полагаются только на один путь, очевидна.

"Это своего рода концентрация нескольких кабелей, а это означает, что существует риск того, что на этих участках возникнут узкие места... Чтобы удовлетворить растущий спрос, необходимо искать разнообразие маршрутов", - констатирует исполнительный вице-президент финской компании Cinia Танели Вуоринен, которая работает над инновационным панарктическим кабелем.

Как отмечает Politico, проект Far North Fiber предлагает именно такой вариант. Кабель длиной 14 500 километров напрямую свяжет Европу с Японией через Северо-Западный проход в Арктике с посадочными площадками в Японии, США (Аляска), Канаде, Норвегии, Финляндии и Ирландии. Такое было немыслимо до тех пор, пока всего несколько лет назад толстый многолетний слой льда не сделал невозможной навигацию. Но Арктика из-за изменений климата нагревается тревожными темпами, морской лед сокращается почти на 13 процентов каждое десятилетие.

Директор по стратегии компании Far North Digital Ик Икард сказал, что летние оттепели теперь позволяют судам прокладывать кабель, а зимние заморозки ограничивают сбои.

"Мы находимся в той самой золотой точке, где она теперь доступна и дает нам время, когда мы сможем безопасно проложить кабель", наслаждаясь "защитой этого ледяного покрова в течение значительной части года" от человеческих угроз...", - сказал он.

После завершения морских исследований дочерняя компания Nokia Alcatel Submarine Networks начнет производство деталей и выведет их на рынок до 2027 года, когда проект будет запущен в эксплуатацию.

Европейский Союз является его сторонником, вложив около 23 миллионов евро в проект в рамках CEF Digital, основного финансового инструмента, поддерживающего связь во всем блоке. Европейская комиссия недавно призвала правительства ЕС лучше защитить свои подводные сети и хочет, чтобы новые кабельные проекты заполнили стратегические пробелы.

Соучредитель Far North Digital Итан Берковиц хочет привлечь к участию в проект больше правительств.

"Мы надеемся на более активную поддержку со стороны Соединенных Штатов и Канады", - сказал он, назвав мировую геополитическую ситуацию весомой причиной для их действий.

"Никто не хочет перерезать кабель подо льдом, это очень сложно сделать", - сказал он.

Однако работа в Арктике может оказаться самой сложной и дорогой. По словам Икарда, какая-то возможность повреждения сети таки остается и тогда лед, который ее защищает, может усложнить его ремонт. Тогда восстановление кабеля может занять недели или даже месяцы, в зависимости от времени года.

Также грозит размыв льда - когда плавучий лед дрейфует и "трется" о морское дно. Например, отключение широкополосной связи произошло на Аляске прошлым летом после того, как подводная оптоволоконная линия была разорвана кусками арктического льда.

"Смысл нашей системы заключается в том, что в случае неисправности мы можем перенаправить трафик", - пояснил Берковиц.

Стоимость завершения проекта на 1 миллиард евро намного перевешивает стоимость других маршрутов.

По словам директора по исследованиям вашингтонской консалтинговой фирмы TeleGeography Алана Молдина, кабель через Атлантику будет стоить примерно 250 миллионов евро, прокладка кабеля в Тихом океане может стоить около 320 миллионов евро.

"Технически это возможно, но вопрос коммерческий. Только потому, что маршрут кабеля является уникальным по сравнению с другими системами, вы не можете брать за это больше", - сказал Молдин.

Вуоринен из Cinia сказал, что потенциальные клиенты уже проявляют "большой интерес" со стороны крупных технологических компаний, стремящихся диверсифицировать межконтинентальные связи с сообществом обороны и безопасности, которые могли бы использовать более безопасный маршрут.

"Цель состоит в том, чтобы иметь коммерчески жизнеспособный проект", - сказал он.

Если проект пойдет гладко, он может просто проложить путь для других, чтобы окунуться в возможности все более открытых вод Арктики. Ученые недавно предупредили, что в Северном Ледовитом океане могут уже скоро наступить первые "свободные ото льда" дни.

На ледоколе "Ноосфера" стартовало важное международное исследование - подробности

Напомним, на украинском научном судне - ледоколе "Ноосфера", которое сейчас находится в Антарктике, стартовало новое международное исследование по изменению климата. Как сообщили в Национальном антарктическом центре Украины, в рамках сотрудничества польских и украинских ученых впервые отобраны образцы морской фауны со дна Южного океана. Это необходимо, чтобы определить содержание металлов в скелетах животных - изменение климата приводит к повышению температуры морской воды и ее окислению. В более кислой и теплой воде меняется физиология животных. В частности, они начинают гораздо интенсивнее впитывать в себя металлы из воды и откладывать их в скелетных элементах - костях, раковинах, панцирях и т.д.