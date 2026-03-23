Иран заявил, что Ормузский пролив остается открытым для всего судоходства, за исключением судов, связанных с “врагами Ирана”. Об этом сообщает Reuters.

Угроза иранских атак во время войны США и Израиля против Ирана не дает большинству судов пройти через узкий пролив, через который транспортируется около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, что грозит глобальным энергетическим шоком.

Агентство пишет, что Тегеран заявил, что и в дальнейшем будет сотрудничать с Международной морской организацией для повышения безопасности судоходства и защиты моряков в заливе.

Представитель Ирана в морском агентстве ООН Али Мусави добавил, что суда, которые не относятся к “врагам Ирана”, могут проходить через пролив, координируя с Тегераном меры безопасности и защиты.

“Дипломатия остается приоритетом Ирана. Однако полное прекращение агрессии, а также взаимное доверие и уверенность являются более важными”, — сказал Мусави, добавив, что израильские и американские атаки против Ирана являются “корнем нынешней ситуации в Ормузском проливе”.







