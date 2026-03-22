Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи отказала президенту США Дональду Трампу в просьбе отправить флот для участия в войне против Ирана, напомнив ему, что конституция запрещает ей это делать.

Детали: Отвечая на вопрос журналистов о том, просил ли её Трамп отправить японские военные корабли для помощи в деблокировании Ормузского пролива, Такаичи заявила, что предоставила ему исчерпывающие разъяснения.

Она объяснила, что возможности Японии развёртывать войска за границей до сих пор ограничены конституцией, которая была разработана для Японии Соединёнными Штатами после Второй мировой войны.

Прямая речь Такаичи: "Хотя разговор был деликатного характера, мы пришли к согласию, что обеспечение безопасности Ормузского пролива имеет наивысшее значение. Однако есть определённые действия, которые мы можем и не можем делать в рамках японского законодательства, поэтому я предоставила детальное и исчерпывающее объяснение по этому поводу".

Дословно: "Японское законодательство позволяет Такаичи развёртывать корабли Морских сил самообороны Японии для проведения правоохранительных операций, в частности таких, как миссия по борьбе с пиратством у берегов Сомали, в которой Япония принимала участие в 2009 году.

Однако премьер-министр, как и прежде, имеет законодательный запрет отправлять военные корабли для ведения боевых действий, и Такаичи пока отказалась сказать, считает ли Япония нападение США на Иран соответствующим международному праву".

Что предшествовало:

После начала войны США и Израиля против Ирана Ормузский пролив фактически был закрыт. За первые 20 дней Иран нанёс удары как минимум по 18 судам.

Генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес заявил, что военно-морское сопровождение в Ормузском проливе не сможет "на 100 процентов гарантировать" безопасность судов, которые попытаются пройти через этот критически важный водный путь.

Несмотря на обещание президента США Дональда Трампа, что Соединённые Штаты обеспечат военно-морское сопровождение коммерческих судов, чтобы восстановить поставки нефти, такой защиты пока предоставлено не было.

