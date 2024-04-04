В Неделю сыропустную, четвертую подготовительную перед Великим постом, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы. Вечером того же дня Владыка митрополит Агафангел совершил чин прощения в Успенском кафедральном соборе. Важность прощения в жизни христианина и особенно в период поста преподобный Ефрем Сирин отмечал такими словами: «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой… Бог не примет тебя».

18-го марта, в первый день Великого поста, Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы. Во второй день Великого поста Владыка Агафангел совершил чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в одесском Свято-Троицком соборе. Вечером 20-го марта архиепископ Арцизский Виктор возглавил Великое повечерие с чтением третьей части покаянного канона преподобного Андрея Критского в Свято-Воскресенском Теплодарском женском монастыре.

21-го марта архиепископ Арцизский Виктор совершил Великое повечерие с чтением четвертой части Великого покаянного канона Андрея Критского в Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре.

19-го марта архиепископ Арцизский Виктор совершил отпевание фельдшера Экстренной медицинской помощи раба Божия Сергия, погибшего 15-го марта в результате ракетного обстрела Одессы.

20-го марта, в третий день Святой Четыредесятницы, в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре была совершена первая в этом году Литургия Преосвященных Даров. Богослужение возглавил ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко. Благодатное время Великого поста, время говения, молитв, духовного совершенствования. Время, когда расцветает не только природа вокруг, но и душа! Вот и взываем мы ко Господу: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!». Потому что покаяние – пульс нашей духовной жизни. Прп. Исаак Сирин писал: покаяние есть второе возрождение от Бога. И действительно, как реставратор восстанавливает лик в старой иконе, так и Господь обновляет наш образ, нашу душу через Таинство Покаяния. На этом пути важно помнить, что раскаяние и покаяние не одно и тоже. Раскаяние – состояние осознания своего поступка и его последствий, но покаяние – это готовность изменить свою жизнь и более так не поступать. Иначе говоря, в покаянии важно найти не грех, а найти того, кто готов ко встрече со Христом, к подлинному изменению своей жизни. Покаяние – не отдельный акт, но целый путь, «И настави нас на путь покаяния», – молимся мы в Покаянном каноне. Вот и взываем мы ко Господу: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!» Мы молимся так, потому что сами не в силах открыть эти двери и прекратить жить беззаконно! Трудно освободиться от греховного плена, подняться над собственными страстями, пороками, искушениями. Без помощи Божией наша брань с грехом невозможна, обречена на поражение. Ведь именно Бог дает нам благодать, которая помогает нам в этой борьбе, приумножает наши силы. Вот почему, в период Великого поста, нам необходимо непрестанно молитвенно взывать к Жизнодавцу Христу, дабы послал Он нам благодать покаяния. Памятуя о важности очищения души, созидания в ней нерукотворного храма Божиего, сподобимся возненавидеть свои беззакония, подняться выше искушений и соблазнов, разорвать узы страстей и принести Богу достойные плоды нашего покаяния. Т.е. не только чувство что мы сделали что-то не так, но плоды, реальное изменение нашей жизни, переосмысление ценностей, примирение с Богом и ближними.



