Большинство украинцев (53%) считают, что угроза коронавируса была преувеличена. В то же время 30% не согласны с таким мнением, 16% и согласны, и не согласны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Gallup International.
Мнение украинцев совпадает с тем, как оценивают COVID-19 в мире, где почти половина опрошенных согласна с утверждением, что угроза коронавируса была преувеличена. Еще четверть дала неопределенный ответ "и согласны, и не согласны". Другие либо не согласны, либо не ответили.
В США и Канаде почти одинаков процент согласных относительно не согласных с утверждением о преувеличении угрозы.
Наибольший процент не согласных с этим утверждением наблюдается среди европейских стран: Испания, Швеция, Великобритания и Германия.
Международный опрос Gallup International End of Year Survey (EoY) - это ежегодная традиция, начатое и разработанное исследование в 1977 году. С тех пор опрос проводится каждый год. В 2023 году проект производился в 41 стране мира.
Всего было опрошено 40428 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2023 года была опрошена репрезентативная выборка около 1000. В Украине опрос проводился группой "Рейтинг".
COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в марте 2020 года. Тогда все страны закрыли границы, а сотни миллионов людей отправили на карантин. Меры по борьбе COVID-19 стоили странам триллионы долларов. По данным МВФ, мировая экономика сократилась на 3%. В Украине ВВП за 2020 год упал на 3,8%.
Официально пандемия в мире продолжалась до мая 2023 года. В Украине она закончилась в один день – 24 февраля 2022 года, хотя некоторые карантинные меры были отменены только в 2023 году.