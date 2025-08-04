У монастирі РФ, куди приїжджали Путін і Лукашенко, з’явилася дивна фреска

У церкві Смоленської ікони Божої Матері на території Валаамського монастиря в Росії намалювали фреску з зображенням російського військового, який надає допомогу українському. Як інформує «Главком», про це розповіли в сюжеті пропагандистського каналу «Росія 1».

На фресці зображено російського солдата з літерою Z на рукаві, і пораненого військового із нашивкою кольорів українського прапора. На зображенні росіянин перев’язує голову українцю.

«Є навіть фреска, на якій наш воїн перед ликом Спаса Нерукотворного перев’язує рани солдату ЗСУ. Православна церква, як і сто років тому, духовно підтримує російську армію», – ідеться в сюжеті про візит у монастир російського диктатора Володимира Путіна та очільника Білорусі Олександра Лукашенка.

Автори сюжету розповіли, що в церкві Смоленської ікони Божої Матері нині поминають російських солдатів, зокрема, тих, хто помер унаслідок вторгнення в Україну.

За даними військового відділу московського патріархату, фреска з’явилася не пізніше серпня 2023 року, але донині на неї не звертали уваги.

Зазначимо, 1 серпня Путін і Лукашенко зустрілися на російському острові Валаамі. Після цього вони поспілкувалися з журналістами – під час розмови російський лідер заявив, що готовий припинити війну проти України на умовах, які він висунув рік тому. Вони передбачають вихід українських сил із чотирьох областей і відмову України від вступу до НАТО.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.

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