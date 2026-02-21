Одеські кікбоксери виходять на пік форми: інтенсивні збори перед чемпіонатом області

Тренувальні збори перед стартом нового спортивного сезону — це завжди про дисципліну, характер і максимальну концентрацію.

Члени збірної Одеська обласна федерація К-1 та AWFL — представники клубу Outstrike Fight Club — розпочали інтенсивні навчально-тренувальні збори на базі Fitness Stadium.

Під керівництвом старшого тренера обласної федерації, головного тренера Національної збірної К-1 серед дорослих Федерація К-1 України Віктор Стасюк спортсмени працюють у режимі повної самовіддачі.

Попереду — відповідальні старти, відбіркові турніри та нові виклики. Нині ж у пріоритеті — функціональна підготовка, техніко-тактична робота, спаринги та вдосконалення командної взаємодії. Головна мета — вийти на пік форми та гідно представити Одещину на всеукраїнській і міжнародній аренах. Системна робота, посилена фізична підготовка та загартування характеру — ключові складові підготовчого процесу. Кожне тренування — це ще один крок до нових перемог.

Уже незабаром спортсмени візьмуть участь у Відкритому об’єднаному чемпіонаті Одеської області з кікбоксингу WTKA та К-1 імені Сергія Пятецького — одному з головних стартів регіонального сезону.

Разом — до нових перемог! 🥊