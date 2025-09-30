Творча зустріч з письменником, лауреатом Шевченківської премії Василем Шкляром

Одеська національна наукова бібліотека Факультет історії та філософії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова запрошують на творчу зустріч з письменником, лауреатом Шевченківської премії Василем Шкляром.

30 вересня 2025 року о 15:00 в Одеській національній науковій бібліотеці (вул. Пастера, 13) відбудеться творча зустріч з українським письменником, лауреатом Шевченківської премії, громадським діячем Василем Шкляром.

Запрошуємо всіх охочих долучитись до відкритої розмови з одним з найбільш читаних сучасних українських письменників, автором багатьох відомих романів, серед яких: «Ключ», «Залишенець. Чорний ворон», «Характерник», «Маруся», «Живиця», «Праліс (Тінь сови)», «Ностальгія», «Кров кажана», «Репетиція сатани», «Черешні в житі», «Чорне Сонце» та інші.

Під час зустрічі відбудеться автограф-сесія письменника, а також буде можливість придбати книжкові новинки, які нещодавно побачили світ – «Заячий костел» (2024) та «Рік шершня» (2025).



Вхід вільний.