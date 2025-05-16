Свято творчості, весни й вишиванки: в Одеському офісі НСЖУ презентували четвертий номер дитячого журналу «Барабулька»

Одеса, офіс регіональної організації Національної спілки журналістів України. У День вишиванки в дружній та теплій атмосфері відбулася презентація четвертого номера дитячого літературно-художнього журналу «Барабулька». Захід об’єднав письменників, поетів, музикантів і, звичайно, журналістів, які підтримують ідею розвитку української дитячої літератури.

Вітальне слово виголосив Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работин:

«Мені дуже приємно вітати сьогодні в цьому залі моїх колег-журналістів, справжніх професіоналів. Особлива подяка редакції журналу «Барабулька» — Інні Іщук та її команді, яка змінює не лише обкладинки, а й уявлення про дитяче видання. Цей журнал гідний і молодого, і старшого покоління, адже він формує смак, світогляд, патріотизм. А молодь, своєю чергою, надихає старших».

Весняна тематика, загадки, поезія та класики літератури

Редакторка Інна Іщук зазначила, що новий випуск «Барабульки» присвячений весні та українським традиціям. У журналі – загадки, вірші, коротка проза, цікаві конкурси та сторінки класиків. Тут є вірші Тараса Шевченка, Володимира Рутківського, а також багатьох сучасних дитячих письменників, які входять до творчого об’єднання «Барабулька».

Поетеса Галина Верт презентувала власний вірш про вишиванку, який викликав захоплення у присутніх. Її виступ став емоційною кульмінацією свята — ніжний, ліричний, сповнений образності та болю війни.

«Вишивала білим по білому... А потім — чорний хрестик на серці... І стежка в небо з вишивки...» — ці рядки змусили замислитись і відчути глибину нашої культурної пам’яті.

Музична частина: Шевченко в пісні та Одеса в серці

Відомий одеській бард Артур Суханов подарував гостям пісню на слова Кобзаря «Як умру, то поховайте…» — чуттєве музичне втілення вірша стало ще одним свідченням актуальності поезії Шевченка. А далі — настрій змінився: присутні почули веселу пісню-оду улюбленому місту — Одесі. Місту, де, як зазначили ведучі, народилась «Барабулька» і де активно розвивається дитяча література.

Кого читають у «Барабульці»?

У журналі представлені твори таких авторів, як:

Олексій Надимлінський

Олександр Макаров

Наїль Муратов

Любов Купцова

Олена Карачевська

Надія Хохлова-Стрельбицька

Галина Верт

Олена Гуляк

Артур Суханов

Окрім художніх творів, є також сторінка з загадками від Одеського зоопарку — їх запропонував сам директор Ігор Біляков. Такі інтерактивні матеріали не лише розважають дітей, а й знайомлять із тваринним світом.

Презентації та зустрічі читачів

Презентації журналу ще заплановані у:

Бібліотеці №10 — 20 травня

Бібліотеці №16 — 21-22 травня

Одеському зоопарку — 24 травня

Бібліотеці №2 — 25 травня

В’єтнамському центрі — 1 червня

На маленьких гостей чекають загадки, вікторини та призи — у тому числі особливі "барабулька-монетки".

Визнання для письменниці

На завершення події Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работин оголосив про присвоєння Галині Верт звання «Почесного діяча культури» — за її вклад у розвиток сучасної української літератури. Їй було вручена почесна грамота та прочитано Юрієм Работіним вітального вірша.

"Барабулька" — це не просто журнал. Це – платформа для творчості, це – про любов до рідного, це – про майбутнє, що росте під захистом слова, вишивки, музики й пісні.