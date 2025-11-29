Более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу, поступило в Государственную службу финансового мониторинга за три квартала 2025 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Опендатабот.

“После затишья в первый год полномасштабной работы сообщений, подпадающих под финмониторинг, год от года только увеличивается: только в 2024 объем их объем вырос сразу на 22%. В этом году, в среднем, ежемесячно поступает около 160 тысяч сообщений”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющее большинство сообщений — 99% — от банков: 1,42 млн отчетов. Небанковские учреждения передали еще почти 15 тысяч. Основная масса сообщений касается пороговых финансовых операций — более 1,18 млн (83%).

Подозрительных операций значительно меньше — около 243 тысяч (17%). Остальные — это сообщения, направленные в ответ на запросы по отслеживанию, а также комбинированные отчеты, одновременно касающиеся и пороговых, и подозрительных операций, согласно исследованию.

“Хотя количество материалов, которые направляют в правоохранительные органы, почти не изменилось, сумма подозрительных операций по ним выросла почти втрое. Так, 794 материала на общую сумму 150,46 млрд грн было передано в правоохранительные органы”, — информирует Опендатабот.

Больше всего финмониторинг загрузил работой Бюро экономической безопасности Украины: к ним направлено более трети материалов из всего объема на общую сумму 99,3 млрд грн. К остальным правоохранителям пошли сообщения на значительно более скромные суммы:

Национальная полиция — 230 материалов на сумму 36,7 млрд грн

СБУ было передано 120 материалов на 8,2 млрд грн,

ГБР — 71 материал на 3,1 млрд грн

НАБУ — 67 материалов на 1,3 млрд грн

Офис Генерального прокурора получил 39 материалов на общую сумму 1,8 млрд грн.

На запрос Опендатабота в Госфинмониторинге добавили, что в этом году только за октябрь в правоохранительные органы было направлено 208 материалов на почти 80 млрд грн — это уже больше, чем за весь прошлый год.

“Произошли значительные сдвиги и в делах о налоговых правонарушениях: с начала года передано 300 материалов, в которых речь идет об операциях с признаками налоговых правонарушений на более 157 млрд грн. Для понимания масштаба: это в 14 раз больше, чем в прошлом году”, — отмечается в сообщении.





