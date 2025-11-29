Только 25% военнослужащих удовлетворены полученным от государства снаряжением, а 60% бойцов вынуждены покупать вещное имущество за свой счет. Об этом свидетельствуют результаты опроса 25 тысяч военнослужащих, который Счетная палата провела совместно с Министерством обороны.

“Качество тылового обеспечения остается чувствительным вопросом для армии. Чаще всего военные сообщали о проблемах с изнашиваемостью и качеством снаряжения, однообразием питания и перебоями со снабжением горючего”, — отмечается в сообщении.

При этом только четверть опрошенных удовлетворены снаряжением, полученным от государства. Еще 60% респондентов отметили, что вынуждены покупать вещное имущество за свой счет.

Более половины опрошенных выразили недовольство качеством питания, а 26% сообщили о нехватке горючего в подразделениях.

В Счетной палате отмечают, что фактический учет обеспечения в воинских частях и на складах остался вне процесса цифровизации из-за отсутствия утвержденных технических задач и несвоевременных управленческих решений. “В то же время именно этот уровень критически важен, поскольку без цифрового учета фактических потребностей, движения имущества, получения и использования ресурсов невозможно обеспечить полный контроль цепи поставок и прозрачность и достоверность данных для планирования закупок”, — отмечается в сообщении.

Счетная палата также провела аудит оборонных закупок по тыловому направлению обеспечения ВСУ в 2024 году, охватившему деятельность Минобороны и госпредприятия “Государственный оператор тыла” (ДОТ).

В частности, аудит установил, что на продовольственное и вещевое обеспечение ВСУ в госбюджете на 2024 год было предусмотрено лишь 44,5% от необходимой суммы, а на горюче-смазочные материалы — 73%.

“В результате Вооруженные Силы функционировали за счет частичного “проедания” запасов. При этом 400 млн грн бюджетных назначений Минобороны остались неиспользованными”, — отмечают в Счетной палате.

В то же время более 11 млрд грн были ДОТ направили в дебиторскую задолженность. В частности, в определенные сроки не была поставлена продукция на 10 млрд грн, 800 млн грн было возвращено в бюджет, а более 31 млн грн — стало просроченной дебиторской задолженностью.

Аудиторы также выяснили, что хотя ДОТ осуществил 95% процедур закупок через электронную систему, обеспечив условия для конкурентной среды, однако из-за допущенных нарушений и ошибок в тендерной документации 100 лотов (7,2% объявленных) были обжалованы и отменены, 216 (15,5%) — 15,5%.

В то же время, обязательства избранных поставщиков выполнялись с отклонениями по качеству, объемам и срокам в сторону ухудшения для государства: из 718 контрактов, заключенных ДОТ, за 429 (60%) отсрочены или уменьшены объемы поставок, а 40 — разорваны. При этом поставщики, которые срывали сроки поставки, избегали ответственности и уплаты санкций.

“Наряду с этим из-за нерезультативной претензионно-исковой работы и ненадлежащего применения банковских гарантий бюджет недополучил около 2 млрд грн начисленных штрафных санкций”, — установили в Счетной палате.

Установлены также факты неправомерного увеличения стоимости закупок (на почти 98 млн грн), а Перечень и объемы закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения в течение года менялся 48 раз, и в конце концов не был исполнен в полной мере.

В целом по результатам аудита отмечается, что внедренная в 2024 году обновленная модель тыловых закупок (когда Минобороны формирует политику и контролирует качество, а ДОТ напрямую проводит необходимые закупки) имеет потенциал к развитию, однако “из-за системных недостатков ожидаемого результата не обеспечила”.





Источник