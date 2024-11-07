Почти половина украинцев (44%) отмечают, что при покупке продуктов питания чаще пытаются покупать самые дешевые продукты, меньше ввиду их качества, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова 20-26 сентября и представленного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

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При этом столько же и тех, кто чаще позволяет себе покупать более качественные продукты, даже если они дороже (45%). Остальные 11% опрошенных затруднились с ответом.

"После начала полномасштабной агрессии по сравнению с июнем 2021г. несколько возросла как доля граждан, отвечающих, что сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (с 9% до 12% в сентябре 2024г.), так и доля тех, кто отвечает, что живет обеспечено, но сделать некоторые покупки пока не в состоянии (квартиру, автомобиль) (с 6% до 9%), при уменьшении части тех, кто отвечает, что их семье в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает трудности (с 44% до 41%)", - отмечается в результатах исследования.

По сравнению с 2005 годом с 38% до 54% ​​возросла доля граждан, которые основную часть средств к существованию получают за счет заработной платы, и с 38% до 29% уменьшалась доля живущих преимущественно за счет пенсии, стипендии, денежной помощи или алиментов. С 7% до 2,5% уменьшилась доля живущих за счет запасов или доходов, полученных в подсобном хозяйстве, на земельном участке, с 5% до 3% - за счет побочных приработков, с 3% до 2% - за счет доходов от предпринимательства.

Опрос методом face-to-face проводился на всех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия, среди 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями агрессии РФ.

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