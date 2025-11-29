На этой неделе на трех действующих украинских атомных электростанциях — Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской — производство электроэнергии в значительной степени вернулось к норме после прошлонедельных военных атак на энергетику. Об этом информирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что почти все энергоблоки сейчас работают на полную мощность, только один блок остается на пониженной мощности. Кроме того, все высоковольтные линии электропередач, потерянные во время атак, были восстановлены.

После длительных атак на электросеть Украины МАГАТЭ готовится развернуть группу для посещения нескольких подстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности.

Экспертная миссия оценит последние повреждения и потенциальное влияние на работу АЭС. Это будет шестая миссия такого рода, сообщили в МАГАТЭ.

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сотрудники МАГАТЭ, присутствующие на станции, сообщали о ежедневной слышимости военной активности, часто очень близко к станции. В некоторые дни команда сообщала, что слышала взрывы и стрельбу примерно 20 раз, а иногда и гораздо чаще.

Несмотря на регулярные звуки военной деятельности в этом районе, команда МАГАТЭ на ЗАЭС продолжает проводить обходы станции для мониторинга и оценки ядерной безопасности.

Как информирует МАГАТЭ, в последние дни команда осуществила обходы двух машинных залов и хранилищ радиоактивных отходов. Они также наблюдали за испытанием аварийного дизельного генератора и обсудили ситуацию с охлаждающей водой на месте, что является одной из самых сложных тем для ядерной безопасности на ЗАЭС.