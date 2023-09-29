Международные регулирующие органы не в состоянии эффективно контролировать безопасность на Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими захватчиками. Это создает угрозу потенциально опасной ядерной ситуации на энергетическом объекте.

Об этом пишет The Guardian.

Издание ссылается на отчет специальной группы экспертов экологической организации Greenpeace, переданный правительствам западных стран.

Согласно ему, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) имеет недостаточное количество инспекторов на крупнейшей атомной станции Европы – всего четыре, и к тому же их доступ постоянно ограничивается российской стороной.

В отчете говорится, что МАГАТЭ не в состоянии выполнять свои обязанности в рамках своего мандата, но не готово признать это публично.

Кроме того, нарушение россиянами принципов ядерной безопасности на ЗАЭС, МАГАТЭ фиксирует, но не обнародует.

"МАГАТЭ пытается нормализовать опасную ядерную ситуацию, беспрецедентную в истории ядерной энергетики, одновременно преувеличивая ее фактическое влияние на происходящее на местах", - подчеркивают специалисты по атомной энергии Шон Берни и Ян Ванде Путте.

Greenpeace также ссылается на военную оценку McKenzie Intelligence, указывающую на присутствие большого количества российской военной техники на Запорожской АЭС, в то время как инспекторы МАГАТЭ вынуждены были признать наличие доказательств минирования некоторых участков станции.

Аналитики также обнаружили следы регулярного запуска РСЗО "Град" или "Смерч" армией РФ по украинским населенным пунктам на расстояниях от 1 до 18 км от ЗАЭС.

Кроме того, эксперты Greenpeace отмечают угрозу того, что российские войска будут использовать близость атомной электростанции как щит, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Они предупреждают, что это нарушает пять принципов безопасности МАГАТЭ, объявленных его генеральным директором Рафаэлем Гросси на заседании Совбеза ООН в мае.

МАГАТЭ заявляло, что инспекторы находятся на площадке с сентября 2022 года и без их присутствия мир не имел бы независимого источника информации о крупнейшей атомной электростанции Европы.

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Эксперты American Nuclear Society (Американского ядерного общества) тщательно изучили самые плохие из возможных сценариев техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и не предполагают возможных последствий для здоровья населения, связанных с радиацией.

Между тем, Украина готовится к любым сценариям развития событий вокруг ЗАЭС. Поэтому жителям населенных пунктов, прилегающих к станции, раздали таблетки йодида калия, а украинские экстренные службы провели масштабные учения для преодоления последствий возможного теракта.

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