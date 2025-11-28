В Одессе расширили сеть социальных перевозок: в городе начали работу еще два социальных маршрута, которые обеспечивают удобное сообщение между важными городскими объектами.

Как сообщили в мэрии город получил новые гуманитарные автобусы от городов-побратимов Регенсбурга и Стамбула. Комфортабельные низкопольные автобусы Mercedes уже курсируют по магистральным линиям, соединяя учреждения здравоохранения, социальные центры, пункты выдачи гуманитарной помощи, железнодорожный вокзал и автостанции.

Первые четыре муниципальных автобуса вышли на маршрут «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады» с интервалом движения 20 минут.

Кроме того, с сегодняшнего дня запущены еще два социальных маршрута:

«ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная»; «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная».

На каждом из них задействованы по два автобуса, интервал движения – 1 час. Работа маршрутов осуществляется ежедневно с 06:30 до 20:00, включая утренние и вечерние часы пик. Все социальные автобусы остаются полностью бесплатными для пассажиров.





