Папа Лев XIV в ходе своей первой зарубежной поездки призвал к диалогу перед лицом глобальных конфликтов, особенно на Ближнем Востоке и в Украине.

Папа Римский Лев XIV призвал Турцию быть "источником стабильности и диалога" в мире, раздираемом конфликтами. Заявление он сделал в четверг в Анкаре - во время своей первой зарубежной поездки после избрания понтификом.

В турецкой столице главу римско-католической церкви встречал почётный военный караул, а далее - принимал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая перед ним и представителями дипломатического корпуса страны в библиотеке дворцового комплекса, папа высоко оценил историческую роль Турции как моста между Востоком и Западом, религиями и культурами.

"Пусть Турция будет источником стабильности и сближения между народами во имя справедливого и прочного мира, - сказал он, отметив: Сегодня, как никогда, нам нужны люди, которые будут способствовать диалогу и вести его с твёрдой волей и терпеливой решимостью".





"На карту поставлено будущее человечества"

Анкара была площадкой для переговоров России и Украины, которые закончились безрезультатно, а также предложила отправить своих военных в сектор Газа для участия в деятельности Международных стабилизационных сил.

Папа не упоминал конкретно эти конфликты, но он процитировал своего предшественника, Франциска, который сетовал на то, что в "мир уже переживает третью мировую войну, ведущуюся по частям", когда ресурсы тратятся на вооружение, а не на борьбу с голодом, бедностью или созидание.

После двух мировых войн "сейчас мы находимся на этапе обострения конфликтов на глобальном уровне", - сказал он. "Мы не должны поддаваться этому. На карту поставлено будущее человечества".

Лев XIV - пятый по счёту понтифик, посетивший Турцию после Павла VI, Иоанна Павла II, Бенедикта XIV и Папы Франциска. Его визит приходится на особенно напряжённый период на Ближнем Востоке, когда в Газе действует хрупкое прекращение огня, а Израиль недавно нанёс удары по Бейруту и южному Ливану.

Однако главный повод его поездки в Турцию - празднование по случаю важной даты в истории православно-католического диалога: 1700-летия Никейского собора, первого экуменического собора в истории христианства. В 325 году н.э. на этом соборе была выработана первая версия Никейского символа веры, который миллионы христиан до сих пор произносят каждое воскресенье.

В пятницу Папа Римский Лев XIV присоединится к патриарху Константинопольской православной церкви Варфоломею, чтобы отметить годовщину собора в Изнике, примерно в 90 километрах к юго-востоку от Стамбула.