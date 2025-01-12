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Папа Римський розкритикував черниць за «кислі» обличчя та любов до пліток

Категория: Новини / Історія та суспільство

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Глава католической церкви заявил, что сестрам стоит быть приветливее

Папа Римский Франциск призвал сестер Союза святой Екатерины Сиенской Миссионерской школы избавиться от «кислого» выражения лица и быть более приветливыми. Об этом сообщает The Sunday Times. 

Глава католической церкви признался, что ему часто доводилось видеть монахинь с суровыми «уксусными лицами», отпугивающими людей. По его словам, сестры должны проявлять дружелюбие, чтобы привлечь население к религии.

Папа Римский сделал акцент на проблеме, которая давно присутствует в католической церкви — монахини любят сплетничать. Понтифик назвал сплетни ядом и выразил надежду на то, что сестры смогут воздержаться от них.

Недавно 88-летний Папа Римский Франциск написал первую автобиографию. Книга под названием «Надежда» выйдет 14 января 2025 году в 80 странах мира. Понтифик планировал опубликовать рукопись после своей смерти, однако передумал, заявив, что это необходимо сделать сейчас «из-за потребностей времени».


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