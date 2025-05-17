Госсекретарь Святого Престола сообщил, что новоизбранный папа Лев XIV хочет предложить Ватикан в качестве места для прямых переговоров России и Украины.

Переговоры по урегулированию конфликта в Украине могли бы пройти в Ватикане, заявил госсекретарь Святого Престола Пьетро Паролин. Он пояснил, что папа римский Лев XIV планирует "при необходимости предоставить Ватикан как площадку для прямой встречи представителей сторон".

Паролин также выразил своё разочарование ходом пятничных переговоров в Турции. "Всё это трагично, потому что мы надеялись, что процесс, пусть и медленный, но начнётся. Вместо этого мы вернулись к исходной точке", - сказал он, добавив: "Дальше будет видно, что следует делать, но ситуация очень сложная, драматичная".

Между тем, накануне в четверг папа римский Лев XIV принял в Ватикане главу Греко-католической церкви Украины во время одной из своих первых аудиенций в качестве понтифика. Блаженнейший Святослав (Шевчук) поблагодарил его за его призыв к мирному урегулированию российско-украинского конфликта и пригласил его посетить страну.

Предстоятель УГКЦ архиепископ Киево-Галицкий также передал папе список украинских военных, которые находятся в российском плену.

При папе Франциске Ватикан активно поддерживал обмен пленными и выступал за возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.

Поедет ли папа в Киев?

Святой Престол не выпускал официального заявления по итогам встречи. Но после избрания 8 мая главой Римско-католической церкви Лев XIV уже заявлял о своей солидарности с Украиной. На этой неделе во время своего первого воскресного благословения Angelus, обращаясь к паломникам из церквей восточного обряда, он вновь призвал к прекращению конфликта.

"Я ношу в своем сердце страдания любимого украинского народа. Пусть будет сделано всё возможное для скорейшего достижения настоящего, справедливого и прочного мира. Пусть все пленные будут освобождены, а дети вернутся в свои семьи", - сказал он.

Госсекретарь Ватикана, заявил, поездка понтифика в Киев была бы "преждевременной"

Хотя Ватикан традиционно придерживается дипломатического нейтралитета, Папа Лев XIV пообещал приложить "все усилия" для развития диалога с целью прекращения войн.

"Святой Престол всегда готов помочь свести врагов лицом к лицу, чтобы они поговорили, дабы народы во всём мире вновь обрели надежду и вернули себе мир, которого заслуживают", - заявил он в среду.

Церемония интронизации папы Льва XIV состоится во время мессы в Ватикане в воскресенье, на которой, как ожидается, будут присутствовать украинский лидер Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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