 
Інформація до новини
0
Учора, 20:00

Помер колишній Папа Римський Бенедикт XVI

Категорія: Новини / Події

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

95-летний Почетный Папа Бенедикт XVI умер в субботу 31 декабря в своей резиденции в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.

Ватикан сообщил, что Папа Бенедикт XVI умер в 9:34 утра в субботу в своей резиденции в монастыре Mater Ecclesiae, который он избрал своей резиденцией после того, как сложил с себя сан Папы в 2013 году.

"С большой скорбью сообщаю вам, что Почетный Папа Бенедикт XVI умер сегодня в 9:34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Утром в понедельник, 2 января 2023 года, тело Почетного Папы будет находиться в Базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться с ним."





Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 