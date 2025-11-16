



Статуя Свободы, заглушенная подписью Дональда Трампа, получила Гран-при конкурса. Трамп, Путин и другие фигуры, такие как Нетаньяху или Илон Маск, представлены на World Press Cartoon этого года.

На рисунке изображена Статуя Свободы с зашитым ртом, не позволяющим ей говорить. Если присмотреться, то можно увидеть, что швы, - это знаменитая подпись Дональда Трампа, которую президент США любит демонстрировать на камеру, подписывая очередной указ черным маркером. Это работа карикатуриста Дарко, выходца из Черногории, которая была опубликована в номере журнала Monitor от 21 марта.

Награжденная Гран-при работа стала главным победителем конкурса World Press Cartoon этого года, который объединяет карикатуры, опубликованные в прессе, и демонстрирует самые талантливые, самые смешные, но в то же время заставляющие нас больше всего задуматься работы.

"На мой взгляд, Трамп приостановил все свободы американского народа и хотел убедиться, что каждая его подпись затыкает рты всем свободным людям. Он также запретил публикацию карикатур в известных ежедневных газетах, таких как Washington Post или New York Times", - рассказывает Дарко в интервью Euronews. "Сегодня в мировой прессе не так много свободы, потому что газеты стали частными и уже не являются той свободной прессой, которой были раньше. Поэтому я думаю, что даже директора и редакторы газет не имеют представления о том, что такое карикатура, что такое юмор, что такое свобода", - добавляет он.

Выставка, которая, по сути, является для печатной прессы тем же, чем World Press Photo - для фотографии, вернулась после двухлетнего перерыва, и ее директором снова стал португальский карикатурист Антониу Антунеш.

Дональд Трамп делит с Владимиром Путиным статус главной звезды выставки этого года: "Трамп и Путин присутствуют на выставке, естественно, потому что они были в новостях в течение всего года. Но у нас есть и другие темы в центре внимания, такие как глобальное потепление или сектор Газа", - говорит Антониу Антунеш.

Португальский карикатурист, который более 50 лет является главным карикатуристом еженедельника Expresso и одним из крупнейших в мире авторов карикатур для прессы, подчеркивает важность этого искусства в нынешних условиях: "Фейковые новости, цензура, давление, увольнения карикатуристов и закрытие газет - все это делает World Press Cartoon очень популярным событием для карикатуристов со всего мира", - добавляет он.

Образ Путина действительно изображен на шарже, получившем первый приз в категории "карикатура", выполненном немцем Франком Хоппманном и опубликованном в первый день года в журнале Italien. Хопманн уже выигрывал Гран-при в 2020 году с карикатурой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

