Помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу провели очередной телефонный разговор и обсудили эскалацию между Ираном и Израилем, а также Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В разговоре с российскими пропагандистами Ушаков заявил, что в течение 50-минутного разговора Путин и Трамп в основном говорили о последнем обострении на Ближнем Востоке.

"Принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остаются неизменными. И, как отметил Владимир Путин, мы и в дальнейшем будем действовать, исходя из этого", – добавил помощник хозяина Кремля.

Также Путин рассказал президенту США о "выполнении договоренностей" последнего раунда переговоров в Стамбуле 2 июня по обмену военнопленных.

"С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как договорено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь подчеркнул заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта", – сказал пропагандистам Ушаков. Отдельно он подчеркнул, что хозяин Кремля "поздравил Дональда Трампа с днем рождения", и оба лидера якобы "выразили удовлетворение личными отношениями, которые позволяют деловито общаться, искать решения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня".

Последний раз президент США и хозяин Кремля говорили 4 июня – вскоре после того, как Украина провела спецоперацию "Паутина" по уничтожению российской стратегической авиации.

Ранее, напомним, президент Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры между США и Россией как "очень теплую беседу", отметив, что Путин в конечном итоге обманет Дональда Трампа.