Это решение позволит уменьшить количество незакрытых ставок с более 43 тысяч до почти 13,5 тысячи.

В Профсоюзе работников образования и науки сообщили, что предложение ВРУ увеличить нагрузку для учителей с 18 до 22 учебных часов грозит сокращением на 22,2% ставок и увольнением более 70 тысяч учителей. Но глава Комитета по вопросам образования Сергей Бабак заверил, что массовых увольнений не будет, ведь реформа станет выгодной для учителей, прежде всего финансово.

По его словам, в этом году в украинских учебных заведениях есть 315 819 ставок, на которых работают 271 891 учитель. Это означает, что 43 928 ставок — "свободны": их либо перекрывают совместительством, либо они вакантны. Но если увеличить нагрузку на педагогов, то количество незакрытых ставок уменьшится до 13 494.

"Но здесь нужно учитывать трудовые договоры. Если прочитать предложенную норму внимательно: «До 31 августа 2026-го руководители... обязаны прекратить бессрочные трудовые договоры с педагогическими работниками таких заведений и одновременно заключить с ними (с их согласия) трудовые договоры сроком один-пять лет без проведения конкурса». То есть никто не будет уволен. Это норма прямого действия закона", — объяснил Бабак.

Не все учителя получат полную 22-часовую ставку, соглашается он. Но зарплата все равно будет выше, чем сейчас:

за 18 часов работы — до 16 343 грн на руки вместо нынешних 8 200 грн для молодого педагога, и до 23 370 грн вместо 17 258 грн — для опытного;

на руки вместо нынешних 8 200 грн для молодого педагога, и до вместо 17 258 грн — для опытного; за 22 часа работы — от 19 975 до 28 564 грн, в зависимости от опыта и надбавок.

"Мы говорим о реальном существенном увеличении зарплаты, а не временной надбавке, которую можно снять в любой момент. Это структурное изменение, которое будет работать в пользу учителя", — написал Бабак.

Ранее Бабак подавал в Кабмин правки по повышению зарплаты учителям, но правительство проигнорировало их. Именно после этого Комитет ВРУ внес предложение по увеличению нагрузки.

В сентябре в интервью ZN.UA Бабак, с которым поговорила Оксана Онищенко, уверял, что экономить на зарплатах учителей никто не будет, и что в этом году финансирование не уменьшится. А если и придется экономить, то разве на инвестиционных проектах, на которые ищут дополнительные донорские средства: строительстве подземных школ, укрытий, закупке автобусов.

