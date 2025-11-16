ПЕТРУ НАЙДЕ – 80 РОКІВ!

Щірі вітання ювіляру від одеських журналістів

Сьогодні свій поважний ювілей – 80 років – святкує легендарний футболіст, яскрава зірка одеського «Чорноморця», людина, яку знають і люблять кілька поколінь уболівальників, – Петро Найда.

Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін тепло й щиро привітав ювіляра, передавши йому слова подяки та поваги від журналістської спільноти:

«Щирі вітання Вам з Днем народження! Прийміть персональні вітання також від Асоціації спортивних журналістів України та Одещини. Ваша відданість футболу, Ваш характер і талант назавжди вписані в спортивну історію нашого міста. Нагорода від нас – “Народна довіра” – вже чекає на Вас в офісі ОРО НСЖУ. Чекаємо. Обіймаємо. З повагою – Юрій Работін».

Петре Петровичу, нехай і надалі Ваше життя буде сповнене світла, любові близьких та щирої підтримки друзів. Міцного здоров’я, натхнення й ще багато щасливих років!

Одеська журналістська родина дякує Вам за славні перемоги, незабутні емоції та вірність рідному клубу. Ви – приклад сили духу й спортивної честі.

З ювілеєм!