По версии следствия, богатые европейцы покупали туры на отстрел детей и других мирных жителей в Сараево (столица Боснии и Герцеговины) в 1990-х. Прокуратура Милана начала расследование и выяснила, что «туристы-снайперы» платили до €100 тысяч солдатам армии Радована Караджича, бывшего лидера боснийских сербов, чтобы стрелять «по людям на улицах, включая детей, без разбора, как будто это была видеоигра или сафари», пишет La Repubblica. За четыре года осады города, с 1992 по 1996 год, от снайперского огня и обстрелов погибли 10 тысяч человек. В 2016 году Караджич был признан виновным в военных преступлениях и приговорён к пожизненному заключению.

Как было заявлено в иске писателя Эцио Гаваццени (при содействии адвокатов Николы Бригиды и экс-судьи, а ныне адвоката Гвидо Сальвини), в период с 1992 по 1996 год множество групп иностранцев, спрятавшись на холмах, стреляли по мирным жителям в Сараево.

«Из источника в Боснии и Герцеговине я узнал, что в конце 1993 года боснийская разведка предупредила местное отделение SISMI (военная разведка Италии с 1977 по 2007 год — ред.) о присутствии по меньшей мере пяти итальянцев, которые находились на холмах вокруг Сараево, чтобы стрелять по гражданским лицам», — говорится в документе Гаваццени.

По информации La Repubblica, сначала эту тему поднял бывший боснийский офицер под псевдонимом «007 Е.С.».

«Я работал в военной разведке боснийской армии. Мы поделились информацией с офицерами Sismi (ныне Aisi) в Сараево, потому что были указания на то, что группы туристов-снайперов-охотников отправлялись из Триеста», — рассказал он в комментарии изданию.

Как пишет ВВС, ответ SISMI поступил через несколько месяцев. Они выяснили, что «сафари-туристы» действительно вылетали из северного пограничного итальянского города Триест, а затем направлялись к холмам над Сараево.

«Мы это остановили, и больше никаких сафари не будет», — сказали тогда офицеру «007 Е. С». Также есть информация, что в течение двух-трех месяцев эти поездки прекратились.

Гаваццени уже в 2025-м добился открытия расследования прокуратурой Милана по делу о многократном убийстве, отягощенном низкими мотивами и жестокостью.

Писатель, специализирующийся на теме терроризма и мафии, впервые прочитал о снайперских «турпоездках» в Сараево еще тридцать лет назад, когда итальянская газета Corriere della Sera рассказала об этой истории — но не стала приводить убедительных доказательств, пишет ВВС.

Писатель вернулся к этой теме после просмотра документального фильма Сафари в Сараево (Sarajevo Safari) 2022 года от словенского режиссера Мирана Жупанича. В ленте утверждалось, что к убийствам мирных жителей были причастны граждане нескольких стран — в частности США, России и Италии.

Гаваццени начал активно собирать информацию и в феврале 2025 года передал прокурорам результаты в виде 17-страничного досье.

В комментарии для La Repubblica писатель заявил, что к практике «сафари» было привлечено много людей — по меньшей мере сто человек в целом, к тому же итальянцы платили за это «большие деньги» — до 100 тысяч евро (в пересчете на современные суммы).

По некоторым сообщениям, тарифы различались в зависимости от того, кого убивали — мужчин, женщин или детей, отмечает ВВС.

«Во время жестокой четырехлетней осады Сараево погибло более 11 000 человек Югославию раздирала война, и город был окружен сербскими войсками, которые постоянно обстреливали город из артиллерии и снайперского огня», — пишут журналисты.

La Repubblica не пишет, что подобные сафари в Лаосе и Бирме организуются и сегодня, а в 90е их организовывали не только в войсках Караджича, но и на стороне косовских албанцев и у хорватов.