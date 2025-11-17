"По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: «Первое слово моего кота – Мяу!». Даже неинтересно, что именно таким образом там рекламируют, самое интересное, что украинские коты, в отличие от кацапских, никогда не говорят: «Мяу», только «Няв», то есть не мяукают, а нявкают. Впрочем, это для производителей упомянутой рекламы слишком высокие материи, к которым нужно еще дорасти и приобрести соответствующий IQ. Потому что отказаться от привычного, родного, понятного кацапского «Мяу» в пользу непонятного, причудливого, экзотического украинского «Няв» – тяжелый интеллектуальный труд", - пишет Лемко.