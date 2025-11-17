Львовский публицист Илько Лемко, в своей авторской колонке для издания «Захид», пожаловался на рекламный слоган "Первое слово моего кота - Мяу!". Как считает Лемко, украинский кот должен говорить "Няв" а не "Мяу".
"По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: «Первое слово моего кота – Мяу!». Даже неинтересно, что именно таким образом там рекламируют, самое интересное, что украинские коты, в отличие от кацапских, никогда не говорят: «Мяу», только «Няв», то есть не мяукают, а нявкают. Впрочем, это для производителей упомянутой рекламы слишком высокие материи, к которым нужно еще дорасти и приобрести соответствующий IQ. Потому что отказаться от привычного, родного, понятного кацапского «Мяу» в пользу непонятного, причудливого, экзотического украинского «Няв» – тяжелый интеллектуальный труд", - пишет Лемко.
Эту ситуацию прокомментировал нардеп Максим Бужанский.
"Безусловно, это сугубо внутренне львовский вопрос, но вижу, дело плавно идет к появлению кото-языковых уполномоченных. Возможно нужно поразить в правах мявкающих котов в пользу нявкающих, вывести научную формулу благонадежности владельца, в зависимости от поведения кота. Получить под это грант, создать котораду доброчестности, всё, как всегда, короче", - пишет Бужанский.