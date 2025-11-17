16-го ноября в православной Одессе особый повод для радости – исполняется 50 лет архиерейской хиротонии нашего Владыки Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. 50 лет молитв и трудов на благо Православной Церкви, из которых 33 года Владыка Агафангел пребывает на Одесской кафедре. В честь юбилея нашего архипастыря в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре состоятся торжественные богослужения: в субботу, 15-го ноября, в 17 часов начнется вечернее богослужение, в воскресенье, 16-го ноября, в 9 часов будет совершена праздничная Божественная литургия.

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА, ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!

9-го ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре было совершено три Божественные литургии. Архиепископ Южненский Диодор, наместник обители, совершил богослужение в домовом храме в честь Похвалы Пресвятой Богородицы.

10-го ноября в Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре был совершен парастас по новопреставленной инокине Николае (Билык). Богослужение возглавил духовник обители архиепископ Арцизский Виктор в сослужении духовенства монастыря.

8-го ноября архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию по случаю престольного праздника в храме великомученика Димитрия Солунского в селе Криничное Болградского района.

10-го ноября, в день памяти преподобного Иова Почаевского, епископ Тарутинский Алипий возглавил престольную Божественную литургию в Свято-Иово-Почаевском храме села Вознесенка Вторая в сослужении духовенства и верующих Тарутинского благочиния.

9-го ноября, в день памяти преподобного Нестора Летописца, в Киевской

духовной академии и семинарии отметили актовый день. В торжествах приняли участие проректор Одесской духовной семинарии по учебно-методической работе протоиерей Андрей Гавриленко и студент третьего курса Арсений Лазурный. Воспитанник духовной школы был награжден именной стипендией Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

На минувшей неделе в стенах Одесской духовной семинарии состоялся интерактивный церковно-практический вечер. Студенты и воспитанники отделений подготовили программу, которая включала обсуждение, творческие выступления и практические задания. Мероприятие способствовало укреплению братского общения и развитию навыков служения Церкви.

Мы часто ищем в жизни счастье — в вещах, в людях, в обстоятельствах.

Но подлинное счастье человек находит только тогда, когда его сердце живет с Богом,

когда в нем есть мир, любовь и прощение. Этот мир не зависит от того, что происходит вокруг — он рождается в сердце, когда мы открываем его для Бога.

Когда человек прощает, когда он не отвечает злом на зло, когда помогает ближнему — в этот момент он становится подлинно счастливым. Мы живем в трудное время, но Бог рядом с каждым из нас. Он ждет нашей молитвы, нашего доверия, нашего простого слова: «Господи, помилуй!» И когда мы произносим его с верой, Господь наполняет нашу душу светом и силой. Пусть в каждом сердце будет этот тихий Божий мир. Пусть наша вера не будет только словами, но станет живой — в делах любви, милосердия и добра.

И тогда, где бы мы ни были, Господь будет рядом — благословляя, укрепляя и ведя к спасению.



