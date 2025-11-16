В Украине снова заговорили о необходимости ввести дополнительные налоги на покупки, которые граждане делают за границей и получают почтовыми отправлениями. Поводом стали свежие данные Национального банка: только за январь–сентябрь 2025 года украинцы ввезли через посылки товаров примерно на $4,5 млрд. Это уже больше, чем за весь прошлый год.

И именно эта цифра стала триггером для сторонников простых решений — мол, “раз деньги уходят за границу, значит, пора закручивать гайки и облагать всё налогом”.

Но такая логика крайне поверхностна.

Проблема не в украинцах, а в рынке

Украинцы массово покупают за границей по очень простой причине: внутренний рынок не даёт ни доступного выбора, ни адекватных цен.

Собственное производство слабое, ассортимент беднее, логистика дорогая, а цены в магазинах подчас выше, чем у европейских продавцов. О китайских маркетплейсах и говорить не приходится — они часто дешевле даже с доставкой.

В таких условиях вполне логично, что люди покупают там, где выгоднее. Отсюда и миллиарды долларов, которые так беспокоят чиновников.

Вместо поддержки экономики — удар по покупателю

Вместо того чтобы сделать своё лучше, дешевле и доступнее, государство могло бы упростить условия для бизнеса, удешевить кредиты производителям, поддержать локальных предпринимателей, снизить фискальное давление, модернизировать таможню.

Но самое простое решение — как всегда: “найти ресурсы у населения”.

Когда правительство или Нацбанк говорят, что новый налог на посылки позволит ограничить отток валюты и “увеличить доходы бюджета”, это преподносится как необходимость. Но по сути — это очередная попытка “обилетить” украинцев, которые уже давно экономят на всём: от продуктов до покупки одежды и техники.

И главный вопрос — что дальше?

Станет ли от нового налога украинское производство сильнее?

Появится ли в магазинах широкий и доступный ассортимент?

Снизятся ли цены?

Нет.

Потому что налог на посылки — это не про развитие, а про латание бюджетных дыр. А бюджетные проблемы в Украине возникли не из-за того, что кто-то заказывает кроссовки на европейском сайте, а из-за системного отсутствия условий для роста экономики.

Украинцы покупают за границей не от хорошей жизни, а потому что там дешевле, качественнее и доступнее. Если власти не могут изменить эти условия — хотя бы не мешайте людям покупать то, что они могут себе позволить.

Налог на посылки — это не реформа и не стратегия. Это очередная попытка решать системные проблемы чужими кошельками.





