Акція протесту проти корупції у Києві на Майдані зібрала менше 30 учасників

Категория: Новини / Події

Менее 30 участников собралось на анонсированную накануне антикоррупционную акцию протеста на Майдане Независимости в центре Киева. Как передает “Интерфакс-Украина”, участники акции собрались после 12:00 в субботу на нечетной стороне Крещатика со стороны Монумента Независимости.

Примерно половина из них держат в руках картонки с надписями “Доверия больше нет, вы воруете у народа и ВСУ”, “Нет коррупции в Украине и зачинщикам ее” и другими, а также с требованием восстановить расформированную роту ударных беспилотных комплексов Юрия Касьянова.

Акция проходит мирно, правоохранителей на центральной площади столицы не больше чем обычно.

В Киеве 11 градусов тепла, облачно, без осадков.

Как сообщалось, несколько общественных активистов, в том числе и Касьянов, призвали принять участие в антикоррупционной акции протеста на Майдане Независимости в центре Киева в субботу. Большинство публичных лиц проигнорировали этот призыв, также распространялась неодобрительная реакция на такую инициативу. Выходить на Майдан в Киеве призвал лишенный украинского гражданства народный депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев, который сейчас скрывается в РФ, его поддержал ряд российских пропагандистов.

Сторонники президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях обвинили оппозиционные политсилы в призывах к протестам во время войны, в то же время сами эти политсилы и их представители с такими призывами не выступали.


