 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 12:00

ТРЕТІЙ  КОНЦЕРТ XII Міжнародного органного фестивалю ім.ТЕОФІЛА РІХТЕРА «Споглядаючи вічність»

Категорія: Новини / Культура та мистецтво

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

29 сентября (воскресенье) в 18.00

БЕРНАР СТРУБЕР (орган), г.Страсбург, Франция. 

 Орган в Кірсі

Декілька слів про унікальний інструмент

(подарунок з Німеччини)

Саме тут, у Кафедральному соборі Св. Павла, у будівлі з унікальною акустикою встановлений один з найкращих інструментів Європи і України. Він має 2674 труби, виготовлені фірмою «Steinmeyer/Штайнмейер», Німеччина. Виступати на ньому вважають за честь провідні органісти з усього світу. Орган був подарований церквою Святого Хреста в Нюрнберзі. У 2010 році фірма Lutz привезла інструмент до Одеси, змонтувала його та забезпечила новими регістрами. Регістр «солофлейта», який звучанням нагадує поперечну флейту в оркестрі, був спеціально створений для Кафедрального Собору Св. Павла в Одесі. Цей регістр надає органу неповторної романтичної нотки. Орган в одеській кірсі служить ідеальною платформою як для міжнародних концертних програм, так і для літургійних потреб Кафедрального собору.

 

Дізнатися більше: +380956453676




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 